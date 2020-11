Endlich ist es offiziell! RTL hat nun verraten, wer der neue Bachelor 2021 sein wird.

Der neue Rosenkavalier heißt Niko Griesert und tritt in der neuen Staffel die Fußstapfen von Ex-Bachelor Sebastian Preuss, der die Sendung übrigens als Single verließ!

Bachelor 2021: Das ist der Neue

Normalerweise lässt sich RTL viel Zeit damit zu verraten, welcher Mann sich als Nächstes auf die Suche nach der großen Liebe macht. Doch dieses Mal hat spannt der Sender die Fans der Kuppel-Show nicht lange auf die Folter und verkündet offiziell, wer der neue Bachelor ist. Der neue Rosenkavalier der neuen Staffel Bachelor 2021 heißt Niko Griesert!

Wer ist Niko Griesert?

Niko Griesert heißt der neue Bachelor, der sich 2021 auf die Suche nach der großen Liebe macht und seine Rosen verteilen darf. Er ist 30, 1,91 Meter groß, IT-Projektmanager und kommt aus Osnabrück. In seiner Freizeit macht er viel Sport – und zwar bis zu fünfmal pro Woche! Außerdem spielt der 30-Jährige gerne Klavier, das hat er sich übrigens mithilfe von Tutorials selbst beigebracht.

“Das soll kein Urlaubsflirt werden”

Niko, der seit drei Jahren Single ist, ist Familie unglaublich wichtig. Er selbst hat bereits eine 9-jährige Tochter, die mit ihrer Mutter in den USA lebt. “Sie bedeutet mir alles”, so der 30-Jährige im RTL-Interview. Der neue Bachelor will in der Dating-Show die große Liebe finde und keinen Urlaubsflirt haben. Er hofft in der neuen Staffel mit seiner Traumfrau nachhause zu gehen. Anders als sein Vorgänger Basti, der die Sendung als Single verließ und sich im Finale für keine der beiden letzten Kandidatinnen entschied.

Die neue Staffel “Der Bachelor” läuft ab Anfang 2021 auf RTL und TVNOW. Das genaue Startdatum ist allerdings noch nicht bekannt.