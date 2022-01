Erst vor wenigen Tagen soll Kanye West einen Fan niedergeschlagen haben – jetzt folgt schon der nächste Aufreger. Kanye West droht in seinem neuen Song „Eazy“ damit, Pete Davidson, den neuen Freund seiner Ex Kim Kardashian, zu verprügeln.

Da scheint wohl jemand ganz schön eifersüchtig zu sein?!

Kanye West disst Pete Davidson in neuem Song

Seit gut einem Jahr sind Kanye West, oder „Ye“ – wie er sich mittlerweile nennt, und Kim Kardashian nun getrennt. Doch vor allem Kanye kann das Liebes-Aus wohl nicht so ganz akzeptieren. In den vergangenen Monaten versuchte Kanye immer wieder, ihr Herz zurückzuerobern – allerdings vergebens.

Kim scheint inzwischen ziemlich happy mit Pete Davidson zu sein. Die Unternehmerin und der Comedian wurden bereits öfters turtelnd in der Öffentlichkeit gesichtet. Und das scheint dem US-Amerikaner wohl gar nicht zu gefallen. Zumindest teilt er in seinem neuen Song ganz schön gegen den Entertainer aus.

Am 15. Januar erschien Kanyes neuer Track „Eazy“. In dem Song geht es unter anderem um seinen Autounfall 2002, der ihn fast das Leben kostete. Irgendwie schafft es Kanye dann von dem Unfall einen Bogen zu Pete Davidson zu spannen, denn in einem Teil rappt er: „Gott hat mich vor dem Unfall gerettet, nur, damit ich Pete Davidson in den Arsch treten kann.“ Die Worte benötigen gar nicht viel Spielraum zur Interpretation, denn die Aussage ist eindeutig. Pete soll sich wohl vor Kanye in Acht nehmen.

Auch in weiteren Zeilen bezieht er sich auf die Trennung von Kim: „Wir haben die beste Scheidung überhaupt, wenn wir vor Gericht gehen, machen wir das zusammen.“

Kanye rappt über seine neue Flamme Julia Fox

Außerdem hat nicht nur Kim einen Neuen. Auch Kanye datet gerade die Schauspielerin Julia Fox. In „Eazy“ nennt Kanye sie seine „neue böse Bitch“. (Ach, welches Girl will wohl nicht so genannt werden?! *Sarkasmus Ende*) Wir können an dieser Stelle nur spekulieren, aber vielleicht spielt der Rapper hier auch auf die Ex-Domina-Karriere von Julia Fox an.

Erst kürzlich wurden die beiden sogar küssend in der Öffentlichkeit gesichtet. Ihre Beziehung scheint zudem auch „Instagram-official“ zu sein. Evan Ross – der Sohn von Diana Ross – postete nämlich auf seinem Instagram-Profil eine Reihe von Aufnahmen, auf denen neben ihm, Madonna und Floyd Mayweather auch Kanye und Julia abgebildet sind. Beim dritten Slide sieht man die zwei eng umschlungen.