Es sieht ganz so aus, als wäre Hasley wieder vergeben! Rund vier Monate nach der Trennung von Alev Aydin turtelt die Sängerin jetzt mit einem neuen Mann. Wir sind uns sicher: ihr kennt ihn bestimmt!

Der charismatische Schauspieler hat unsere Teenie-Herzen vor einigen Jahren nämlich höher schlagen lassen …

Neuer Freund von Halsey hat bekanntes Gesicht

Haben wir hier etwa ein neues Dreamcouple? Geht es nach Bildern, die US-Medien, wie etwa Page Six, vorliegen, dann definitiv! Denn die Schnappschüsse zeigen Halsey schwer verliebt an der Seite eines neuen Mannes. Einige Monate nach ihrer Trennung von Alev Ayden, mit dem die Sängerin Söhnchen Ender Ridley teilt, turtelt die sie jetzt mit einem anderen.

Dabei ist der neue Love-Interest der 28-Jährigen kein Unbekannter! Es handelt sich nämlich um „Victorious“-Star Avan Jogia. In seiner Rolle als Beck Oliver hat er in der Teenie-Sitcom regelmäßig Hauptdarstellerin Tori Vega (Victoria Justice) sowie Jade West (Elizabeth Gillies) den Kopf verdreht. Und auch unsere Fan-Herzen hat der charmante Kanadier damals zum Rasen gebracht. Jetzt haben sich seine und Halseys Wege gekreuzt – dabei hat es offenbar heftig gefunkt!

Knutschend in Los Angeles gesichtet

Fotos zeigen Hasley und Avan, wie sie Hand in Hand durch Los Angeles spazieren. Dabei können sie die Finger nicht voneinander lassen und knutschen sogar leidenschaftlich mitten auf der Straße. Auch wenn sich bisher weder die Sängerin noch der Schauspieler zu den Datinggerüchten geäußert haben, sind die Liebes-Schnappschüsse der beiden schon sehr eindeutig.

Wie lange sich die beiden bereits daten, ist nicht bekannt. Doch bereits im Juni sind sie laut Page Six zusammen in Barcelona gesichtet worden. Ende August teilte Halsey dann auch ein paar Bilder von einer Geburtstagsparty. Auf Slide sechs ist eine verschwommene Person mit dunklen, langen Locken zu sehen. Fan sind sich sicher: Das kann nur Avan sein!

Lange Liste an prominenten Verflossenen

Vor ihrer vierjährigen Beziehung mit Filmproduzent Alev Aydin, war Halsey mit einer ganzen Reihe an berühmten Männern zusammen. So datete sie etwa „The 1975“- Frontmann Matty Healy, mit dem zuletzt auch Taylor Swift zusammen gewesen sein soll. Auch mit Rapper G-Eazy, Machine Gun Kelly, Yungblud sowie „Dahmer“-Star Evan Peters war Halsey in einer Beziehung.

Auch Avan Jogia hat bereits mehrere bekannte Frauen gedatet. Mit „The Last Man On Earth“-Darstellerin Cleopatra Coleman war er etwa vier Jahre zusammen. Auch mit „Why Him“-Star Zoey Deutch führte er eine langjährige Beziehung.