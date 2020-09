Die beliebte Serie “The Mandalorian” geht in die zweite Runde. Am 30. Oktober startet Staffel 2 auf der Streamingplattform Disney+. Und wir dürfen uns auf einige Charaktere aus anderen “Star-Wars“-Welten freuen, so ein Insider.

Was wir bisher wissen: Pedro Pascal schlüpft erneut in die Rolle des Mandalorianer.

“The Mandalorian” ist ab Oktober verfügbar

Wer einen Disney+ Account besitzt darf sich freuen: Die beliebte Serie “The Mandalorian” kehrt mit Staffel 2 zurück auf unsere Bildschirme. Viel ist über den zweiten Teil noch nicht bekannt, ein Trailer, der uns Einblicke in einen Teil der Handlung und in ein paar Figuren gibt, ist bisher auch noch nicht erschienen. Was wir aber definitv schon sagen können: Pedro Pascal schlüpft, genauso wie in Staffel 1, in die Rolle des Mandalorianers. Und Gina Carano wird als Cara Dune zu sehen sein.

Ähnlich wie in der bereits verfügbaren Staffel sollen die Folgen auch diesmal von vielen verschiedenen, namenhaften Regisseuren übernommen werden. Jedoch wurde bisher nur Robert Rodriguez fix bestätigt.

Verschmelzung des “Star-Wars”-Universums

Die Gerüchte werden immer lauter, dass mehrere Charaktere aus dem bereits bestehenden und allseits bekannten “Star-Wars”-Universum Auftritte in Staffel 2 haben sollen. Demnach soll Temuera Morrison beispielsweise die Rolle von Boba Fett übernehmen. In den “Star-Wars”-Filmen war er bisher immer als Jango Fett zu sehen. Außerdem soll Rosario Dawson die Rolle des beliebten Charakters Ahsoka Tano verkörpern. Bisher war die Figur immer nur als Animation in Serien wie “Clone Wars” und “Star Wars Rebels” zu sehen.

Die neue Staffel ist ab dem 30. Oktober auf Disney+ verfügbar.