Am 3. November dreht sich beim miss Gründerinnentag in der Wirtschaftskammer Österreich in Wien alles rund um das Thema Gründen.

Als Einstimmung zum großen Event haben wir mit Martha Schultz – Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich und Bundesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft – über das Gründen und die Selbstständigkeit gesprochen.

Wie finde ich meine Nische/ meine Idee?

Es muss nicht jedes Mal etwas komplett Neues sein, das umgesetzt wird. Denn auch die Übernahme eines bestehenden Unternehmens oder der Einstieg in ein Franchise-System bieten interessante Optionen in nahezu allen Branchen. Auf den Plattformen Nachfolgebörse und Franchisebörse finden sich beispielsweise konkrete Angebote.

Was muss man auf jeden Fall bedenken, wenn man in die Selbstständigkeit geht?

Es stellen sich viele Fragen – angefangen von der praktischen Umsetzung der Geschäftsidee über die Wahl der geeigneten Rechtsform bis hin zu Gewerberecht, Betriebsanlagenrecht, Sozialversicherung, Steuern, Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten etc. Für alle diese und viele andere Aspekte steht das Gründerservice der Wirtschaftskammern mit wichtigen Informationen, hilfreichen Online-Tools sowie Beratungsleistungen zur Verfügung.

Auf welche Stolperfallen muss man vorbereitet sein?

Ganz wesentlich ist die bestmögliche Vorbereitung. Manche Gründerinnen starten leider immer noch ohne schriftliches Unternehmenskonzept in die Selbstständigkeit. Niemand würde ein Haus ohne vorherige detaillierte Planung bauen: Man hat eine Idee, man plant, man prüft die Finanzierung und setzt Baustein auf Baustein und nutzt bei all diesen Schritten die Unterstützung von Profis. So auch in der Selbstständigkeit. Konkrete Hilfestellungen bietet beispielsweise die Initiative i2b mit hilfreichen Tools zur Erstellung des Businessplans und natürlich das Gründerservice der Wirtschaftskammern, DIE Anlaufstelle für Gründen in Österreich.

Wie gehe ich am besten mit Rückschlägen um?

Rückschläge gehören wie überall im Leben dazu. Sie sind auch eine Chance, zu lernen, sich zu verbessern und zu wachsen. Gerade Unternehmerinnen mit Kindern stehen oft vor dem Balanceakt Unternehmen und Familie unter einen Hut zu bringen, denn die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist nach wie vor eine große Herausforderung. Gutes Zeitmanagement und perfekte Organisation sind im täglichen Business gefragt.

Was sind wichtige Learnings?

Eine gute betriebswirtschaftliche Basis ist die wichtigste Grundlage jeder Selbstständigkeit. Daher sollte man sich von Beginn an mit Tools wie dem Mindestumsatz-Rechner davon überzeugen, dass man von der eigenen Geschäftstätigkeit auch leben kann. Für Sozialversicherung und Steuern sollte man sich außerdem rechtzeitig etwas auf die Seite legen.

Wie kann die WKO mir in der Gründungsphase helfen?

Österreichs Wirtschaft ist weiblich! Denn ein Drittel der Unternehmen wird von Frauen geführt und fast jedes zweite Unternehmen wird von einer Frau gegründet. Unternehmerinnen leisten unverzichtbare Impulse für den Wirtschaftsstandort Österreich. „Frau in der Wirtschaft“ ist das Netzwerk für über 140.000 Unternehmerinnen in ganz Österreich, von der Kleinstunternehmerin bis zur Top-Managerin.

Das Gründerservice ist ein guter Partner für alle Schritte auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Das Leistungsangebot beinhaltet professionelle Unterstützung in rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Belangen; wie zum Beispiel Gewerberecht, Rechtsform, Sozialversicherung, Steuern, Finanzierung, Förderungen, Standort oder Betriebsanlagengenehmigung. Es hilft von der ersten Analyse der Geschäftsidee bis hin zur Unterstützung bei der Gewerbeanmeldung.

Ein Satz, den du Gründerinnen mitgeben möchtest?

„Seid mutig und glaubt an Euch!“

Du willst auch beim miss Gründerinnentag dabei sein? HIER geht’s zur Anmeldung!