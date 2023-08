Die Copenhagen Fashion Week zählt mittlerweile zu den absoluten Highlights der Modewelt. Neben richtig coolen Fashion-Shows sind vor allem auch die Outfits und Styles der Besucher und Besucherinnen einfach nur MEGA! Kaum jemand ist so stilsicher, wie die Scandi-Boys und -Girls – und wir können einfach nicht genug von ihren Insta-Postings bekommen.

Neben Mode-Highlights stechen bei der aktuellen Copenhagen Fashion Week aber auch einige Frisuren-Trends hervor. Allen voran die sogenannten Double Braids. Wie cool der Look aussieht und wie einfach ihr den Hairstyle nachmachen könnt, lest ihr hier.

Copenhagen Fashion Week: Dieser Hairstyle ist jetzt in

In Sachen Styling-Inspo kann man sich von der Copenhagen Fashion Week so einiges mitnehmen. Von lässigem BFF-Dressing (aufeinander abgestimmte Outfits), über All-Over-Denim bis hin zu klassischem Layering – die DänInnen haben ordentlich vorgelegt und uns schon jetzt gezeigt, was bald jeder tragen will. Auch beim Hairstyling haben wir einige coole Looks entdeckt. Vor allem geflochtene Zöpfe sind im Herbst offenbar total in. Allen voran die sogenannten Double Braids – also doppelt geflochtene Zöpfe, die in allen Varianten und Formen zu sehen waren. Kein Wunder, die Frisur ist nicht nur superstylish, sondern vor allem auch für herbstliches Wetter wie Wind und Regen total praktisch.

Egal ob als Sporty-Variante …

… lässige Messy-Braids in der French-Variante …

… oder ganz klassisch als tiefer Zopf …

… Double Braids sind total vielseitig! Und die perfekte Friseur für Herbst und Winter.

Double Braids: So stylt ihr den Look

So stylish und gleichzeitig so easy: Double Braids lassen sich super einfach selbst machen.

So geht’s:

Bindet eure Haare dafür einfach am Hinterkopf – je nach Lust und Laune als hohen oder tiefen Pferdeschwanz – zusammen. Im zweiten Schritt unterteilt ihr eure Haare in zwei separate Partien. Flechtet die beiden Haarpartien dann einfach zu zwei Zöpfen. Um den Look aufzupeppen, könnt ihr Accessoires von Tüchern bis hin zu cuten Haarspangen oder coolen Scrunchies verwenden. Alles ist erlaubt!

Cute Hair-Accessoires zum Nachshoppen