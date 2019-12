Geld kann man nie genug haben. Die eigenen Finanzen zu kontrollieren ist aber nicht immer einfach. Vor allem, wenn man studiert, sieht das Bankkonto am Monatsende eher düster aus. Während andere im Geld zu schwimmen scheinen, gibt es einige Sternzeichen, die meist knapp bei Kasse sind.

Besonders diese drei Sternzeichen sind immer pleite:

Schütze

Schützen sind wahre Genießer. Sie schauen nicht gerne aufs Geld und geben aus, was sie haben. Ihr Leben ist voller Abenteuer. Ständig gibt es etwas Neues zu entdecken. Und das darf auch mal was kosten. Das führt aber schnell dazu, dass auf dem Konto des Sternzeichens gähnende Leere herrscht. An die Zukunft oder an die Altersvorsorge denken sie nicht. Sie leben immerhin im Jetzt und deswegen macht es ihnen auch nichts, wenn sie sich am Ende des Monats nur noch von Resten ernähren.

Zwillinge

Der Zwilling verwöhnt und umsorgt seine Mitmenschen gerne. Egal wie wenig Cash er in der Geldbörse hat, gibt er also großzügige Geschenke, schmeißt Partys oder spendiert die nächste Runde Drinks. Das Sternzeichen hat einfach immer die Spendierhosen an. Außerdem geben sie gerne Geld für Dinge aus, die sie eigentlich gar nicht brauchen. Am Monatsende plagt sie dann das schlechte Gewissen. Denn die Zwillinge sind einfach immer pleite.

Waage

Waagen sind zwar sonst ein sehr harmoniebedürftiges und ausgeglichenes Sternzeichen, doch wenn es ums Geld geht, sind sie gar nicht in Balance. Sie geben ständig mehr aus, als sie eigentlich haben. Am liebsten zahlt die Waage auch noch mit der Kreditkarte. Denn dann tut es weniger weh, wenn sie beim Shopping-Trip wieder einmal mehrere hundert Euro ausgegeben hat. Doch leider verliert das Sternzeichen dadurch ganz schnell den Überblick über seine Finanzen. So schnell kann es gar nicht schauen, steht schon ein kleines Minus am Konto.