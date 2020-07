Es scheint als wäre es gestern gewesen als Prinz William und Kate Middleton ihren ersten Sohn der Welt präsentierten. Nun ist Prinz George schon sieben Jahre alt.

Der Urenkel von Queen Elizabeth II. feiert am 22. Juli Geburtstag.

Das sind die süßesten Fotos von Prinz George

Am 22. Juli 2013 durften sich Prinz William und seine Frau Kate Middleton über ihren ersten Nachwuchs freuen. Prinz George erblickte das Licht der Welt. Die ganze Welt wartete gespannt auf den ersten Auftritt des kleinen Royals. Bevor er vor den Augen aller seinen Sohn in den Kindersitz legte, musste Prinz William übrigens heimlich mit einer Puppe üben. Vor dem St. Mary’s Hospital in London präsentierten die frisch gebackenen Eltern schließlich ihren Sohn der Presse.

Bild: Oli Scarff/Getty Images

Am 23. Oktober 2013 wurde der kleine Prinz getauft. Sein voller Name lautet übrigens Prinz George Alexander Louis von Cambridge. Bei seiner Taufe trägt er ein traditionelles Kleid, das bereits seit Generationen in seiner Familie ist.

Bild: WPA Pool /Getty Images

Drei Jahre später geht der Prinz mit seinen Eltern auf royale Tour in Kanada. Mit dabei ist auch seine jüngere Schwester Charlotte.

Bild: Mark Large – Pool/Getty Images

Am ersten Schultag von Prinzessin Charlotte im September 2019 sieht Prinz George schon richtig erwachsen aus:

Bild: Aaron Chown – WPA Pool/Getty Images)

7. Geburtstag: Palast veröffentlicht neues Foto

Am 22. Juli 2020 wird George sieben Jahre alt. Der Royal feiert seinen Geburtstag mit seinen Eltern, seiner Schwester Prinzessin Charlotte und seinem Bruder Prinz Louis. Zu diesem Anlass hat der Palast außerdem ein neues Foto des zukünftigen Königs auf Instagram veröffentlicht: