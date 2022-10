Es ist Wochenende: Graue, verregnete Nachmittage gehen langsam in den Abend über. Man wird vom ungemütlichen Wetter förmlich dazu gezwungen, sich mit seiner Lieblingsdecke auf der Couch einzunisten und die Fernbedienung zum Glühen zu bringen. Doch was schaut man sich an? Angebot über Angebot! Auf Knopfdruck stehen einem tausende Inhalte zur Verfügung. Die Auswahl ist grenzenlos. Wir haben drei Sendungen für dich, die für jeden etwas mitbringen!

GALA – Das RTL-TV-Magazin

Gerade wenn wir betreffend Promis & Co auf dem Laufenden bleiben wollen, rollt RTL mit GALA den roten Teppich für uns aus und sorgt für geballten Star-Content. Denn jeden Samstag um 17:45 Uhr gesellt sich ein Promi zu Annika Lau auf die GALA Couch und plaudert mit ihr über so einige Star-Details und deren Privatleben. Doch nicht nur ein Blick ins persönliche Leben der Royals und Prominenten gibt es, sondern auch die neusten Fashion-Trends und Beauty-Tipps sind inklusive.

Bild: RTL / Stefan Gregorowius

Shopping Queen mit Guido Maria Kretschmer bei VOX

Für all jene, die auf der Suche nach neuen Outfits-Inspos sind: Bei Shopping Queen mit Guido Maria Kretschmer könnt ihr definitiv in eine spannende Welt eintauchen und euren Tag auf der Couch genießen. Fünf Tage, fünf Frauen und eine Aufgabe: Das beste Outfit zu küren! Jede „Shopping Queen“-Kandidatin hat an einem Wochentag die Chance, innerhalb von vier Stunden mit einem fixen Budget das Motto der Woche zu erfüllen. Sie shoppen Outfit, Schuhe, Schmuck und Accessoires und lassen sich Haare und Make-up machen. Die anderen Teilnehmerinnen bewerten am Ende des Tages zusammen das Ergebnis und vergeben ihre Punkte für das Outfit der „Shopping Queen“-Kandidatin. Also gute Laune und viele Lacher sind definitiv vorprogrammiert und das jeden Montag bis Freitag um 15 Uhr bei VOX!

Bild: RTL / Andreas Friese

Guidos Deko Queen bei VOX

Mit Stoffen, Mustern und Shoppingtouren kennt er sich bestens aus: Deutschlands erfolgreichster Modeschöpfer und „Shopping Queen“-Experte Guido Maria Kretschmer. In seiner neuen VOX-Sendung kürt er nun nach der wöchentlichen „Shopping Queen“ auch „Guidos Deko Queen“. In dieser Sendung wird gewerkelt, geschraubt, gestrichen und dekoriert. Ein absolutes MUSS für alle DIY Queens. Wie auch bei „Shopping Queen“ gibt es ein Motto, wo zwei Hobby-Deko-Spezialistinnen im direkten Wettbewerb und unter Zeitdruck zeigen, wer das beste Händchen für Dekoration hat, die meiste Kreativität an den Tag legt und Wohntrends gekonnt umsetzt. Da schlägt unser Deko-Herz definitiv höher und jede Menge Inspo gibt es auch! Die Sendung läuft jeden Montag bis Freitag um 16:00 Uhr bei VOX und für alle Megafans samstags ab 12:55 Uhr gibt es gleich fünf Folgen hintereinander!

Bild: RTL

Wer liebt es nicht mal einfach auf der Couch abschalten zu können? Also Kopf aus, TV an!

Kleiner Tipp am Rande: Solltest du die Sendung verpasst haben, kein Problem! Die Sendungen können auch jederzeit bei RTL+ gestreamt werden!