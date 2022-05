Anfang 2021 sorgten Missbrauchsvorwürfe gegen Armie Hammer für Schlagzeilen und Schock weit über seine Fangemeinde hinaus. Jetzt soll eben dieser Skandal verfilmt werden.

In einem True Crime Special soll die Geschichte von Hammer aufgearbeitet werden.

Armie Hammer: Kannibalismus- und Missbrauchsvorwürfe

Durch seine Rollen in „Call Me by Your Name“, „Rebecca“ und „The Social Network“ galt Armie Hammer lange Zeit als gefragter und beliebter Schauspieler. Sein Image sollte sich Anfang 2021 aber nachhaltig ändern. Denn im Jänner 2021 meldete sich ein anonymer Instagram-Account, der Hammer Missbrauch vorwarf.

Hammer hatte demnach während seiner Ehe mit Elizabeth Chambers Affären mit Frauen, denen er erklärte, dass er ihr „Blut trinken“ und ihre „Zehen abschneiden“ wollte. Hammer bezeichnete sich in den Nachrichten als Kannibale und schilderte brutale Sexvorstellungen bis hin zu Vergewaltigungs-Fantasien.

Mehrere Frauen sollen betroffen gewesen sein, sie sprechen von Missbrauch und Missachtung ihres Consent. Eine 24-jährige Frau warf ihm außerdem vor, sie während einer On-Off-Beziehung „geistig, emotional und sexuell“ missbraucht zu haben und schilderte auch eine vierstündige Vergewaltigung.

Hammer dementierte Anschuldigungen vehement

Bisher gab es weder eine Anklage noch ein Verfahren gegen Hammer, über seinen Anwalt und sein PR-Team wies er jegliche Vorwürfe zurück. Sein Anwalt betonte etwa, dass sein Mandant stets „komplett einvernehmliche“ sexuelle Beziehungen geführt habe. In einem weiteren Statement betonte Hammer auch, dass die Aussagen falsch seien und bezeichnet die veröffentlichten Nachrichten als einen “bösartigen Online-Angriff” und “Bullshit Behauptungen”.

Ein neues True Crime Special soll sich jetzt dem Fall erneut widmen. Denn wie ID und Discovery+ jetzt verkündeten, ist eine True Crime Reihe geplant, die sich beliebten Fällen widmen soll; darunter auch dem Skandal rund um Hammer. Denn wie schon ein „Vanity Fair“-Artikel im Mai 2021 herausarbeitete, steckt hinter Hammers Vorwürfen eine weitreichende Geschichte voller Familienskandale.

„House of Hammer“ als Teil einer True Crime Reihe

Eben diese soll ein True Crime Special behandeln. In der Beschreibung heißt es etwa, dass das Special „eine dysfunktionale Dynastie mit ihren männlichen Charakteren“ untersuchen will und so die „verheerenden Folgen eines ausufernden Privilegs zeigen“ wird.

Das Special – das den Arbeitstitel „House of Hammer“ trägt, soll nur eine Folge in einer Reihe von True Crime Fällen sein. So sei für den August ein Special zu den Menendez Brüdern geplant sein. Auch eine Aufarbeitung der Ermordung von Gabby Petito sei für den Oktober geplant.

Ein genaues Startdatum für „House of Hammer“ gibt es bisher noch nicht. Auch ob Hammer in irgendeiner Form beteiligt sein wird, wurde nicht bekanntgegeben.