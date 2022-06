Moooment: Hat Kylie Jenner wirklich ein Nacktbild von sich auf Instagram gepostet? Nein, natürlich nicht. Doch bei einem ihrer letzten Postings muss man schon zweimal hinsehen, um zu erkennen, dass sie eigentlich bekleidet ist. Denn das It-Girl teilt ein Bild von sich im Bikini und scheint ihre mehr als 345 Millionen Follower damit ordentlich zu verwirren.

Der Grund: Der Bikini hat dieselbe Farbe wie ihre Haut, inklusive aufgedruckte Nippel!

Kylie Jenner sorgt mit Nippel-Bikini für Aufregung

Okay, wir sind von Kylie Jenner ja nun wirklich schon vieles gewohnt, aber ihr neuestes Instagram-Postings hat selbst ihre mehr als 345 Millionen Follower schockiert. Der Grund: Das It-Girl posiert in einem Nude-färbigen Bikini mit Nippelaufdruck, während einem Urlaub in Utah. Und was sollen wir sagen: Es sieht wirklich SEHR echt aus! Kein Wunder, dass viele ihrer Follower auf den ersten Blick ganz schön verwirrt waren, als sie nichtsahnend durch Instagram scrollten und dann das Bild von Kylie gesehen haben.

„Ich dachte, ich bin auf der falschen App“, kommentiert etwa ein User. „Ich bin gleich mal mit einem großen Schock wach geworden“, schreibt jemand anderes. Ein weiterer Follower stellt sich die Frage, aus welchem Grund die 24-Jährige überhaupt einen Bikini trägt, wenn man ohnehin so ziemlich alles sieht. Das Beinahe-Nacktfoto führt zu geteilten Meinungen, denn für das Posting wird Kylie auch von zahlreichen Fans und Promi-Freunden gefeiert.

Dazu schreibt sie übrigens: „free the nipples“. Ist das etwa eine unterschwellige Kritik an der Social-Media-Plattform? Immerhin besagen die Richtlinien von Instagram, dass die weibliche Brustwarze auf Bildern zensiert werden muss bzw. dass Bilder, mit klar erkennbaren Frauen-Nippeln wieder gelöscht werden. Oder hat die jüngste Kardashian-Jenner-Schwester gerade einen hotten Bikinitrend für den Sommer erschaffen? Gut möglich also, dass wir uns schon sehr bald in Bademonde den Strand unsicher machen, der uns ein kleines bisschen nackig aussehen lässt. Because why not?!

Bikini von Jean Paul Gaultier

So, und wer sich jetzt denkt: „Das brauch‘ ich unbedingt!“ oder wer einfach nur wissen möchte, WO bitte man so ein Teil herbekommt, findet hier die Antwort. Der Bikini stammt von keinem Geringeren als dem französischen Luxusdesigner Jean Paul Gaultier in Kooperation mit der Stylistin Lotta Volkova. Der Beach-Zweiteiler trägt den absolut passenden Namen „The Naked Bikini“ und ist für 325 US-Dollar erhältlich.

Aus derselben Kollektion gibt es übrigens auch noch Kleider und Shirts, die für eine nackte Illusion sorgen. Eines davon hat auch Star-Choreographin Nikeata Thompson während des diesjährigen Finales von „Germany’s Next Topmodel“ getragen.

Wer noch ein bisschen mehr möchte, kann sich auf die „SM“-ähnlichen Teile aus der Kollaboration freuen …