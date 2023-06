15 Jahre nach dem Ende der beliebten Highschool-Serie „Zoey 101“ dürfen sich Fans endlich über eine Fortsetzung freuen. Jetzt hat Nickelodeon den ersten Trailer zu der Reunion veröffentlicht, und soviel sei schon mal verraten: Das Liebesdrama zwischen Zoey und Chase geht offenbar weiter!

Das beste: fast alle Hauptdarsteller:innen treffen sich an der Pacific Coast Academy wieder.

„Zoey 101“: Der Trailer zum Reunion-Film ist endlich da

Gebt es zu: Ihr wärt bestimmt auch am liebsten Schüler oder Schülerin an der Pacific Coast Academy gewesen?! Ja, der Nickelodeon-Hit „Zoey 101“ hat viele von uns durch die Jugend begleitet. 15 Jahre sind seit dem Ende der Serie bereits vergangen. Lange hofften Fans auf eine Reunion und jetzt ist es tatsächlich so weit! Denn der Film „Zoey 102“ steht bereits in den Startlöchern. Nickelodeon hat nun den allerersten Trailer zu dem Reunion-Film veröffentlicht – und der hat es ganz schön in sich. Denn wer glaubt, unsere inzwischen erwachsenen Lieblingscharaktere hätten das Highschool-Liebesdrama hinter sich gelassen, der irrt sich gewaltig. Aber seht am besten selbst:

Fans kommen bei dem Trailer ganz auf ihre Kosten. Vor allem, da der Clip gleich jede Menge bekannte PCA-Gesichter bereithält. Aber gleich vorweg: Wer sich ein Wiedersehen mit Lola Martinez (Victoria Justice) oder James Garrett (Austin Butler) erwartet hat, wird enttäuscht. Denn die zwei Stars sind bei der Reunion nicht dabei. Allerdings ist ihre Abwesenheit aufgrund der vielen anderen Serienlieblinge durchaus verkraftbar.

Das erwartet uns in „Zoey 102“

Jamie Lynn Spears kehrt als Hauptdarstellerin Zoey Brooks zurück und trifft sich mit dem Rest der PCA-Bande für die Hochzeit von Quinn Pensky (Erin Sanders) und Logan Reese (Matthew Underwood). Und während ihre Freunde diesen großen Schritt in ihrer Beziehung wagen, ist Zoey immer noch in ihren Highschool-Crush Chase Matthews (Sean Flynn) verliebt, der ebenfalls zum epischen Wiedersehen in der Stadt sein wird. Angesichts Zoeys Dilemma engagiert sie einen sehr gutaussehenden Mann, um bei der Hochzeit ihren Freund zu „spielen“. Und Zoeys Plan scheint Früchte zu tragen. Denn der Anblick von Zoeys hübschem Plus-Eins erschüttert Chase, obwohl er selbst von einem eigenen Date begleitet wird.

Bei der Reunion schwelgen Zoey und Chase dann gemeinsam in der Vergangenheit und das Feuer zwischen den beiden scheint noch nicht ganz erloschen zu sein. „Wann wurde das Leben so chaotisch? Ich würde alles dafür tun, um wieder zur PCA zurückzukehren“, sagt Zoey, während Chase antwortet: „Ich bin sicher, wir würden alle gerne zurückkehren.“ Natürlich stellt sich für alle PCA-Fans hier nun die Frage: Finden Zoey und Chase in der Fortsetzung etwa wieder zusammen?

Lange müssen wir zum Glück nicht auf die Auflösung warten, denn der Film erscheint schon sehr bald. „Zoey 102“ ist ab 27. Juli auf der Streamingplattform Paramount+ abrufbar.