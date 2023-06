Was für eine große Überraschung: Schauspielerin Uzo Aduba präsentierte am Red Carpet der Tony Awards ihren Babybauch. Der 42-jährige „Orange Is the New Black“-Star erwartet das erste Baby gemeinsam mit Ehemann und Regisseur Robert Sweeting.

Für die Enthüllung trug sie ein ganz besonderes Outfit.

Uzo Aduba erwartet ihr erstes Baby

Große Freude bei Uzo Aduba: die mehrfach preisgekrönte US-Schauspielerin ist schwanger. Auf dem roten Teppich der Tony Awards in New York City zeigte sich die 42-Jährige vergangenen Sonntag stolz mit Babykugel. Für den großen Auftritt trug sie einen knallig orangen Dreiteiler von Christian Siriano. Als Uzo den Red Carpet betrat, ahnte noch niemand etwas – doch dann knöpfte sie plötzlich ihren Blazer auf und enthüllte die Überraschung.

Die „Orange Is the New Black“-Darstellerin erwartet ihr erstes Baby – gemeinsam mit Filmemacher Robert Sweeting, mit dem Uzo seit drei Jahren verheiratet ist. Die beiden haben sich laut People im Jahr 2020 heimlich das Jawort während einer kleinen Zeremonie in New York gegeben. Erst ein Jahr später sprach Uzo auf Social Media über ihre Ehe – und zitierte dabei eine Sequenz aus dem Liebesfilm „Harry und Sally“.

„Wenn dir klar wird, dass du den Rest deines Lebens mit jemandem verbringen möchtest, willst du, dass der Rest deines Lebens so schnell wie möglich beginnt“, so das Zitat. Dazu schrieb Uzo noch: „Mein Herz, meine Liebe – ich bin so glücklich, dass mein Leben letztes Jahr mit dir begonnen hat. Du bist das Beste, was mir je passiert ist“.

„Ich werde die Mutter von jemandem sein“

Uzo kann die Freude über ihre Schwangerschaft nicht verbergen – auch auf Instagram teilt sie ein Video, das sie in freudiger Erwartung zeigt. „Was für ein Segen. Mein Mann Robert und ich sind so glücklich, dieses nächste Kapitel als Eltern gemeinsam zu beginnen“, schreibt sie zu dem Clip, der sie mit einem Babystrampler zeigt. „Ich werde die Mami von jemandem sein! Ich weiß, dass unser einziges Ziel darin bestehen wird, dich zu lieben, Kleines, während wir drei weiter wachsen. Du meine Güte. Schau, was Gott getan hat“, freut sich die werdende Mutter.

Unzählige Fans und Prominente freuen sich für die wachsende Familie. „Oh meine süße, schöne Freundin, gratuliere“, schreibt etwa Schauspielerin Gina Rodriguez. Auch Talkshow-Legende Oprah Winfrey, „Orange Is the New Black“-Kollegin Laverne Cox sowie Model Iman gratulieren der werdenden Mutter.