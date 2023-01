Für manche Sternzeichen hält das neue Jahr eine große Überraschung bereit – und zwar in Sachen Beziehung. Denn laut Horoskop wird ihnen die Frage aller Fragen gestellt und sie dürfen sich über einen Heiratsantrag freuen. Welche Sternzeichen das sind, erfahrt ihr hier.

Für diese Tierkreiszeichen steht 2023 womöglich die Verlobung an.

Stiere

Die Beziehung der Stiere ist so fest, wie sie noch nie zuvor war. Alle Höhen und Tiefen haben sie gemeistert und sie können voller Liebe in das neue Jahr starten. Und 2023 meint es gut mit ihnen! Stiere werden von ihrem Lieblingsmenschen mit einem ultra romantischen Heiratsantrag überrascht. Vielleicht sogar schon in der ersten Jahreshälfte. Und dann heißt es: Trauzeugin oder Trauzeugen finden!

Widder

Für Widder wird 2023 das Jahr der Liebe. So gut wie jetzt ging es diesem Sternzeichen schon lange nicht. Der Widder weiß wie wichtig es ist, auf sich selbst zu schauen und genügend Me-Time einzuplanen. Diese Positivität wirkt sich auch auf seine Mitmenschen aus. In der Beziehung läuft es daher richtig gut und der Widder könnte mit seinem Lieblingsmenschen nicht glücklicher sein. Als Krönung folgt in diesem Jahr dann der sehnlichst erhoffte Heiratsantrag.

Löwe

Der Löwe steht ja gerne im Mittelpunkt – das ist bekannt. Auf einen Heiratsantrag von seinem Liebsten oder seiner Liebsten wartet er schon länger. Denn er will sich und seine Liebe endlich wieder feiern lassen! Vor allem auch deshalb, weil es in seiner Beziehung gerade so gut läuft, wie noch nie. Dieses Sternzeichen ist also durchaus bereit für den nächsten Schritt und will endlich den Bund fürs Leben eingehen. 2023 ist es dann so weit und auch der Löwe bekommt höchstwahrscheinlich einen Heiratsantrag.