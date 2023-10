Step by Step zum eigenen Business – am 3. November erfährst du beim miss Gründerinnentag in der Wirtschaftskammer Österreich in Wien in verschiedenen Panels und Workshops alles rund ums Thema Gründen!

Moderiert wird das Event von Content Creator, Autorin und Unternehmerin Christl Clear, die bereits selbst Erfahrungen im Grund hat. Wir haben ihr drei Fragen rund ums Thema eigene Business und den Schritt in die Selbständigkeit gestellt!

Wie finde ich meine Nische/meine Idee?

„Indem man sich fragt, was einem selbst am Markt/auf Social Media fehlt“

Ein Satz, den du deinem Pre-Gründungs-Ich gerne mit auf den Weg geben möchtest.

„Lieber langsam und nachhaltig, als schnell gehyped und schnell wieder vorbei.“

Wie gehe ich am besten mit Rückschlägen um?

„Man nimmt sie an, macht sich nicht allzu viele Vorwürfe, realisiert, dass sie dazu gehören, lernt daraus und versucht es beim nächsten Mal einfach besser zu machen.“

