Dass es eine weitere Staffel von Wednesday geben wird, hat Netflix jetzt endlich bestätigt. Aber wie geht es in der nächsten Staffel weiter? Darauf haben diese drei Fan-Theorien vielleicht eine Antwort.

Sie haben eine Vermutung, wie es in der Netflix-Produktion der Addams Family weitergeht.

Wednesday: 3 Fan-Theorien, wie es in Staffel 2 weitergehen könnte

Achtet man auf folgende Details, stellt sich eine große Frage: Kann man in der Serie überhaupt jemandem vertrauen?

1. Wer ist die Frau im Truck?

Im Laufe der Serie erfahren wir, dass Tylers Mutter gestorben ist. Aber ist sie das wirklich? Fans denken nicht. Denn in der allerersten Folge fährt eine Frau mit großen Glupschaugen, die an die Augen eines Hydes erinnern, mit ihrem Truck am Ortsschild von Nevermore vorbei und warnt einen Tramper vor dem, was in den Wäldern lauert. Ist diese Frau etwa Tylers Mutter? Einige Fans sind jedenfalls überzeugt davon. Dieses kleine Detail habe Tim Burton ihrer Theorie nach nicht ohne Grund direkt am Anfang miteinfließen lassen. Fans sind sich deshalb sicher: Wir werden diese Frau wiedersehen.

2. Gehört Xavier zur Gates-Familie?

Könnt ihr euch noch an das Familienfoto im Gates-Haus erinnern? Zur Erinnerung: Wednesday bricht gemeinsam mit Enid und Tyler in das alte Gates-Haus ein, um Antworten auf den Hyde zu finden. Und in einem der Zimmer ist ein großes Gemälde der gesamten Familie zu sehen. Dabei fällt auf: Garett Gates und Xavier sehen sich wahnsinnig ähnlich. Ein Zufall? Für einige Fans nicht. Sie sind sogar überzeugt davon, dass man auf dem Bild erkennen kann, dass Garetts Mutter schwanger ist, und zwar mit Xavier. Würde das Xaviers seltsame Verbindung mit dem Hyde erklären? Steckt er eigentlich gemeinsam mit Thornhill unter einer Decke, weil sie insgeheim Geschwister sind?

Andere Fans sind jedoch nicht ganz überzeugt von der Theorie. Denn es wird in der Serie explizit erwähnt, wer Xaviers Vater ist. Verfechter der Fan-Theorie glauben allerdings, dass Xaviers Vater entweder eine Affäre mit Garetts Mutter gehabt oder Xavier adoptiert habe.

3. Schuldirektorin Weems ist am Leben

Bei Regisseur Tim Burton kommt es immer auf die Details an, richtig? Achtet man in der ersten Folge auf Lurchs Augen, sieht man, dass sich eine Art weißer Schleier auf dem rechten Auge befindet. Ganz am Ende der letzten Folge der Staffel wird Wednesday von Lurch vom Internat abgeholt. Doch beim genaueren Hinsehen fällt auf: Plötzlich fehlt dieser Schleier und eigentlich sieht sein gesamtes Gesicht etwas anders aus. Deshalb sind sich einige Fans sicher: Bei Lurch muss es sich um Schuldirektorin Weems handeln. Sie hat sich in ihn verwandelt, um Wednesday zu schützen.

Ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich: Sie ist tot. Fans dieser Theorie weisen aber darauf hin, dass man nie ein Begräbnis oder die Leiche der Schuldirektorin gesehen habe.