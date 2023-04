Was bitteschön sind „Vagina Nails“? Die Antwort ist überraschend simpel: Nägel im Vagina-Design. Keine Geringere als Sängerin Christina Aguilera hat die außergewöhnliche und empowering Maniküre zum Mega-Trend gemacht. Denn mittlerweile kursieren unzählige verschiedene Nailart-Variationen zu diesem Thema auf Instagram und Co.

Die schönsten Looks zeigen wir euch hier.

Christina Aguilera präsentiert Nägel im Vagina-Design

Wer genug von minimalistischen Nageltrends hat, sollte sich „Vagina Nails“ mal genauer ansehen. Das Besondere daran ist nicht etwa ein bestimmtes Produkt, sondern die Kunst des Nageldesigns. Ins Rollen gebracht hat den neuen Maniküre-Trend Sängerin und Megastar Christina Aguilera. Die 42-Jährige war kürzlich zu Gast im Podcast „Call Her Daddy“. Moderatorin Alexandra Cooper sind dabei sofort die Nägel von Xtina aufgefallen. „Sind das etwa Vaginas?“, fragte sie erstaunt nach. „Oh ja!“, entgegnete Aguilera.

Dann fügte die „Beautiful“-Interpretin noch hinzu: „Der Look ist offen für Interpretationen. Es könnte eine Vagina sein; es könnten aber auch Lippen sein, zwei in einem, beides Lustpunkte“. Die Künstlerin hinter den Female-Power-Nails ist Promi-Liebling und Nail-Artistin Zola Ganzorigt. In einem Instagramposting sind die hellrosa Stiletto-Nägel von Christina zu sehen, die mit Nude-färbigen 3D-Vulven verziert (dritter Slide) sind.

In der Podcastfolge sprach Christina dann über sexuelle Gesundheit und die Akzeptanz der eigenen Sexualität. Ihre Nägel sorgten für die passende Unterstützung. Wie wichtig der Sängerin Themen wie diese sind, macht sich in ihrem Leben durchaus bemerkbar. Denn neben ihrer Musikkarriere hat sie sich auch ein zweites Standbein als Unternehmerin aufgebaut. Sie ist Mitbegründerin der Sexual-Welness-Marke „Playground“. Für Xtina ging damit ein großer Wunsch in Erfüllung: „Ich wollte schon immer, dass sich Frauen wohl und sicher genug fühlen, um zu erforschen, was ihnen ein gutes Gefühl gibt. Diese Produkte sind von Frauen für Frauen“, erzählt sie stolz.

Die schönsten Ideen für „Vagina Nails“

Ihr seid von der Idee total begeistert und wollt am besten gleich loslegen? Dann haben wir hier einige Design-Inpos, die ihr sofort in die Tat umsetzen könnt.

1. Glamourös

Nicht ganz so offensichtlich, dafür edel und alltagstauglich: die Vulva mit einem Touch Gold. Hier ist viel Fingerspitzengefühl gefragt!

2. Abstrakt

Auch in Pastell-Tönen sind „Vagina Nails“ absolut hübsch und angesagt. Die abstraktere Version ist zudem offen für Interpretationen.

3. Fruity

Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, dass auch Früchte das weibliche Geschlechtsteil repräsentieren können? Erdbeeren, Birnen, Papayas und Co versprühen ziemlich viel Frauen-Power.

4. Bunt

Wenn in euch eine besonders talentierte Nail-Artistin schlummert, dann könnt ihr euch auch an diesem bunten und detailreichen Design versuchen. Passt perfekt zum Frühling und setzt ein tolles Statement.

5. Realistisch

Folgende Nailart geht bereits in eine sehr realistische Richtung. Hier bleibt kein Spielraum für Interpretationen, denn die Botschaft ist eindeutig. Eine kleine Perle an der Spitze der Vulva rundet den Look ab.

6. SEHR realistisch

Noch eindeutiger wird’s mit diesen Stiletto-Nails! Um zu zeigen, wie schön die unterschiedlich geformten Vulven sind, gibt’s hier auch einige realistische Beispiele. Bei vielen dürfen die Intimpiercings übrigens auch nicht fehlen.