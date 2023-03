Wann kann ich mich schon mal mental auf PMS einstellen? Oder wann sollte ich besser keinen Sport machen? Menstruationskalender können dabei helfen den Körper besser zu verstehen. Zum Glück brauchen wir dazu aber nicht mehr Papier und Stift, sondern können ganz easy Zyklus-Apps auf unser Smartphone laden.

Wir haben hier unsere aktuell liebsten Menstruationskalender und Zyklus-Apps für euch herausgesucht!

Warum den Zyklus tracken?

Schrittzähler, Nährstoffrechner, Pulsmesser – die Technik macht es uns inzwischen leicht immer mehr Bereiche unseres Lebens zu kontrollieren und zu überwachen. Ganz schön praktisch, denn so bekommen wir einen besseren Einblick in unseren Körper und unsere Gesundheit. Aber haben wir da nicht etwas vergessen?! Denn für Menstruierende sollte noch ein weiterer digitaler Helfer ganz oben auf der Must-have-Liste stehen: Und zwar die Zyklus-App! Den Gedanken, dass Menstruations-Apps nur etwas für Frauen mit Kinderwunsch sind, könnt ihr gleich mal ablegen. Denn das Beobachten von Periode, Eisprung und Co. ist definitiv nicht nur spannend, wenn man seine fruchtbaren Tage bestimmen möchte. Aber wieso solltet wir unseren Zyklus überhaupt so genau beobachten?

Menstruationswissen = Empowerment

Im Grunde ist es ja ganz einfach: Der weibliche Zyklus beginnt mit dem ersten Tag der Menstruation und endet mit dem Tag der nächsten Periode. In der Theorie. Dazwischen passiert in unserem Körper allerhand. Mal abgesehen davon, dass die Länge eines Zyklus stark variieren kann, ist jeder Zyklus-Abschnitt häufig auch mit bestimmten – nennen wir sie einfach mal – „Nebeneffekten“ verbunden. Sie können uns ab und zu ganz gelegen kommen – wie zum Beispiel die erhöhte Libido rund um den Eisprung.

Meist machen sich die Zyklus-Begleiterscheinungen aber durch nicht ganz so angenehme Symptome bemerkbar – wie zum Beispiel Unterleibskrämpfe, Rückenschmerzen, Schweißausbrüche oder Müdigkeit. Aber auch heftige Migräne-Attacken können mit dem Zyklus zusammenhängen. Laut der Gynäkologin Dr. med. univ. Denise Tiringer zeigen aktuelle Studien zum Beispiel, dass circa die Hälfte aller Menstruierenden regelmäßig rund um die Monatsblutung unter Spannungskopfschmerzen oder Migräneattacken leiden. Klar ist: Die Liste der negativen Begleiterscheinungen, die mit der Periode einhergehen ist lang! Umso wichtiger ist es daher, dass wir unseren Zyklus verstehen. Und da kommen jetzt die digitalen Helfer ins Spiel!

Das sind die aktuell besten Zyklus-Apps

In der App lassen sich ganz individuelle Angaben zu deinem Menstruationszyklus festhalten und dokumentieren. Dadurch können User:innen Gewohnheiten und den Alltag nach dem Menstruationszyklus ausrichten! Langfristig helfen Zyklus-Apps dabei, ganz allgemein ein besseres Gespür für den eigenen Körper zu bekommen. Und das sollten wir alle – egal welches Alter! Also ab in den App-Store – hier kommen unsere Favorite-Zyklus-Apps!

1. HERMONE

Ganz neu am Markt: Die Zyklus-App HERMONE. Dabei handelt es sich laut den Gründer:innen um die „erste ganzheitliche App für den weiblichen Hormonzyklus“ – was so viel heißt wie: Bei dieser Applikation geht es nicht nur um körperliche Symptome, sondern eben auch um die mentale Gesundheit. Lieben wir!

Getrackt werden in der App also physische Symptome sowie der emotionale Zustand. Aber auch „klassische“ Daten wie der Beginn der Periode und die Länge des Zyklus werden regelmäßig eingetragen. Alle getrackten Werte werden jeden Tag zusammengefasst und ausgewertet. Dadurch „lernt“ die App quasi dazu. Die User:innen erhalten dann tägliche Erläuterung des Zyklustages, inkl. Hormonstatus sowie mögliche Vor- und Nachteile dieser Phase und des Tages. Ein weiteres Plus: In der App stehen tägliche Journal-Fragen zur Selbstreflexion zur Verfügung, diese können dann auch mit der Community geteilt werden.

„Wir sind die erste ganzheitliche App für alle vier Phasen des weiblichen Hormonzyklus – und das ganz bewusst ab der ersten Periode. Wir helfen unseren Userinnen dabei, den eigenen Körper besser zu verstehen und das eigene physische und emotionale Wohlbefinden zu verbessern.“, erklärt Mitgründerin des deutsch-österreichische Femtech Start-Ups Lucia Vilsecker.

Die App soll für die nächsten zwölf Monate kostenlos in allen App Stores in der DACH-Region erhältlich sein, verfügbar für Android und iOS.

Bild: HERMONE

2. FLO

FLO gehört wohl zu einer der bekanntesten im Kosmos der Zyklustracker. Die App ist super dafür geeignet, wenn es darum geht schwanger zu werden. Denn sie zeigt nicht nur an, wann ihr eure fruchtbarsten Tage habt, sondern berechnet auch noch den Eisprung und die Menstruation. Für alle, die sich an ihre fruchtbaren Tage erinnern lassen wollen, gibt es dafür sogar eine eigene Funktion. Und auch während einer Schwangerschaft ist diese App ein treuer Begleiter: Ein Countdown bis zur Geburt, eine Übersicht der Schwangerschaftswochen und eine Anzeige über die Entwicklung des Fötus schaffen einen wunderbaren Überblick.

Natürlich ist die App aber auch für Menstruierenden ohne Kinderwunsch geeignet. Die App erstellt übersichtliche Grafiken, man kann Buch über die Körpertemperatur führen und Erinnerungen für die Einnahme der Pille einstellen. Kurz gesagt: Die App deckt (fast) jedes Zyklus-Bedürfnis ab und ist zudem sehr übersichtlich!

Die Basic-Version der App ist kostenlos, die Premium-Edition ist nach einer Testlaufzeit von 30 Tagen für 2,75 Euro monatlich (im Jahres-Abo) erhältlich. Verfügbar für Android und iOS.

Bild: FLO

3. MyNFP

Die App MyNFP kann vom Design her nicht unbedingt mit den beiden anderen Apps mithalten, dafür punktet sie mit ihrer Genauigkeit. Denn „MyNFP“ wertet eure Körpertemperatur aus, um einen genauen Zyklusplan zu erstellen. Allerdings hat die Genauigkeit natürlich auch ihren Preis: Denn um die App erfolgreich zu nutzen, müssen User:innen jeden Tag die Temperatur messen und zusätzliche Infos wie die Konsistenz des Zervixschleims etc. genauestens eintragen. Ein großer Vorteil dieser App ist allerdings, dass auch alle vergangenen Zyklen angezeigt werden. So kann man seinen Zyklus und seine fruchtbaren/unfruchtbaren Tage genau mitverfolgen.

Die App ist 30 Tage kostenlos, danach sind es knapp 10 Euro für drei Monate, verfügbar für Android und iOS.