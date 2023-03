Es ist die eine Person, die man nicht unbedingt sehen will: der oder die Ex. Doch drei Sternzeichen können das dieses Wochenende leider nicht verhindern.

Das kann aber auch gute Seiten haben!

Fische

Die Fische haben mit ihrer letzten Partnerschaft eigentlich komplett abgeschlossen und sind mit der Beziehung im Reinen. Zumindest dachten sie das. Den/die Ex dann aber mit einem/einer Neuen an der Seite zu sehen, überrascht sie an diesem Wochenende dann aber doch. Denn so richtig gefällt ihnen dieser Anblick nicht. Die Fische müssen einsehen: vielleicht haben sie die ganze Sache doch ein bisschen zu schnell verdrängt und müssen noch einige Dinge aufarbeiten. Der Smalltalk mit dem neuen Traumpaar könnte also ein bisschen unangenehm werden.

Krebs

Kaum ein Sternzeichen ist so nostalgisch wie der Krebs. Dementsprechend lange trauern sie Verflossenen nach. Auch jenen Menschen, bei denen es überhaupt nie zu einer echten Beziehung kam. Vor allem der erste Crush ist für viele Krebse in diesem Zusammenhang ein wunder Punkt. Eben diesen am Wochenende zu sehen kann deshalb in zwei Szenarien enden: entweder die Krebse verfallen erneut in Selbstmitleid und Nostalgie, oder sie gehen die Sache endlich an und unterhalten sich offensiv. Es liegt ganz allein an den Krebsen, zu bestimmen, ob der verflossene Crush vielleicht doch auch einen Platz in der Zukunft hat!

Skorpion

Bei den Skorpionen ist der Herzschmerz noch ziemlich frisch und eben deshalb tut das Tierkreiszeichen das, was es am besten kann: sich ablenken! Für die Skorpione geht es also auf Partys und unter Leute. Dass sie in ihrer altbekannten Umgebung aber ausgerechnet den/die Ex sehen, überrumpelt sie dann doch ein bisschen. Gibt es vielleicht doch noch eine zweite Chance für euch? Ist wirklich alles gesagt? Vielleicht ist ein Club für solche Gespräche nicht die ideale Atmosphäre; doch für die Skorpione wird es höchste Zeit, dass sie sich ihren Gefühlen stellen.