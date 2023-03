Der Underliner ist aus dem Schönheitsschlaf erwacht! Während ein Kajalstrich auf der Wasserlinie Anfang der 00er aus keiner Schminkroutine wegzudenken war, verschwand der Stift nach und nach immer weiter in den hintersten Ecken unseres Beautyschranks. Doch heuer feiert er sein großes Comeback und die Betonung der unteren Augenpartie ist wieder Pflicht.

Wir verraten euch, wie schön der Trend aussehen kann.

Der Underliner feiert sein großes Comeback in der Beautyszene

Wir wissen ja nicht wie es euch geht, aber wir haben unser unteres Lid in den letzten Jahren etwas vernachlässigt. Die unteren Wimpern werden mit Mascara getuscht – that’s it. Doch nun ist es soweit! Während in den vergangenen Jahren der Eyeliner oberhalb des Wimpernkranzes hochgelebt wurde, wird nun wieder auf die untere Wasserlinie gesetzt. Das beweisen uns nicht nur die Models der Fashion Weeks, sondern auch Celebs wie Zoë Kravitz, Kylie Jenner und Lily-Rose Depp. Sie alle scheinen den Underliner zu lieben! Kein Wunder, denn der verleiht ihren Augen beinahe etwas Mystisches.

Ihr fragt euch nun was genau überhaupt ein Underliner ist? Falls ihr euch nicht mehr daran erinnern könnt oder eventuell zu jung seid: es folgt ein kurzer Ausflug in die 90er Jahre. Damals gehörte der Underliner zu den absoluten Must-Haves der Grunge-, Punk- und Rockszene, von dort hat der ikonische Kajalstrich dann nach und nach seinen Weg in Mainstream-Make-up-Looks gefunden, und Anfang der 00er Jahre war der Kajal auf der Wasserlinie aus keiner Schmink-Routine mehr wegzudenken. Im letzten Jahrzehnt musste der Beautytrend aber anderen Hypes weichen und so setzten wir lange Zeit auf natürlichere Looks. Doch gefühlt war es eben nur eine Frage der Zeit bis der Underliner sein großes Comeback erlebt. Und hier sind wir! Doch der Style wird nicht einfach 1 zu 1 von früher kopiert. Tatsächlich kommt der Underliner jetzt in einer viel erwachseneren und eleganteren Variante daher. Lieben wir!

So trägt man den 00er Beautytrend jetzt

Reality-TV-Star Ines Tazi zeigt vor, wie der Underliner im Jahr 2023 funktioniert. Der dunkle Liner verleiht den Augen Ausdruck und schenkt ihnen einen verführerischen Rahmen. Wirkt dabei aber auch noch mega classy! Einfach perfekt für das nächste Date oder After-Work-Event.

Auch Schauspielerin Jenna Ortega scheint den Trend für sich entdeckt zu haben. Sie verleiht dem Look gleich mal einen Twist, indem sie blauen Kajal verwendet. Das Make-up wirkt dadurch besonders grungy! Diese Variante ist vielleicht nicht unbedingt etwas für jeden Tag,

Wer es etwas dezenter mag, kann es wie Lily-Rose Depp machen. Sie setzt neben dem Signature Kajalstrich auf der Wasserlinie, auf einen soften Smokey-Eye-Look in Brauntönen. Der Look wirkt besonders jugendlich und verspielt. Gleichzeitig verleiht der Underliner dem Make-up aber auch gewisse Badass-Vibes. Yes please!

So könnt ihr den Look nachstylen

Und jetzt kommt das beste: Den Look könnt ihr in wenigen Schritten selbst kreiern. Für einen klassischen Look einfach Eyeshadow-Base auf das bewegliche Augenlid aufgetragen und grauen oder (eben wie Lily-Rose) braunen Lidschatten mit einem Brush verblenden. Dann ein wenig von dem Eyeshadow auch unterhalb der Wasserlinie auftragen und wieder verwischen. Dann geht’s an die Wasserlinie. Dazu das Auge vorsichtig etwas nach unten ziehen und mit einem schwarzen wasserfesten Kajal ganz sanft die untere Wasserlinie nachzeichnen. Zusätzlich wird mit dem Stift auch der obere Wimpernkranz betont. Die äußeren Linien zusammenlaufen lassen und mit einer Blender-Brush verwischen. That’s it!

Wichtig: Achtet bei den Beautyprodukten, die ihr auf die Wasserlinie gebt, auch unbedingt darauf, qualitativ hochwertige Produkte zu verwenden. Da der Kajal bei diesem Trend in einem äußerst empfindlichen Bereich des Auges aufgetragen wird, raten Expert:innen dazu, den Underliner nicht täglich anzuwenden und stets vorsichtig mit dem Stift umzugehen, um das Auge nicht zu verletzten.