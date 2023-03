Holt eure Regency-Kleider raus, es wird wieder royal! Denn der erste lange Trailer zum „Bridgerton“-Spin-off „Queen Charlotte“ ist endlich da – und verrät schon einige Details zur Show.

Und wir bekommen Einblicke in das Leben der Königin.

„Queen Charlotte“: Darum geht es in der Serie

Die eine Sache, die „Bridgerton“ wirklich gut macht, sind die sogenannten Slow Burns. Wir alle wissen, dass ein Paar füreinander bestimmt ist, dennoch warten wir in jeder Folge, dass es endlich passiert. Wir sehnen dem großen finalen Kuss entgegen und hoffen, dass es endlich zu irgendeiner Form von Romantik und Intimität kommt – und werden dann mit dem ganz großen Kitsch belohnt. Es ist die Königsdisziplin der romantischen Serien, die „Bridgerton“ scheinbar mühelos präsentierte. Und nachdem wir in Staffel zwei endlich „Kanthony“ vor dem Traualtar sehen durften und jetzt eifrig entgegenfiebern, wie die Liebe zwischen Penelope und Colin in Staffel drei entfachen wird, hat Netflix noch ein weiteres Schmankerl für uns.

Und zwar die Spin-off-Serie „Queen Charlotte“. In dieser sehen wir endlich, wie die Gossip-freudige Königin zu der wurde, die wir in den Staffeln kennen und lieben gelernt haben und erfahren auch endlich mehr über ihren Ehemann – King George. Jetzt zeigt Netflix den ersten langen Trailer. Und dieser hat es in sich. Denn wir sehen endlich, dass die Beziehung von George und Charlotte alles andere als einfach war. Charlotte kannte George nämlich nicht, bevor sie ihm versprochen wurde. Vielmehr wurde sie ausgewählt, um die „Gesellschaft zu vereinen“, ohne wirklich Mitspracherecht zu haben. Doch der erste Trailer zeigt: Charlotte hat eine starke Persönlichkeit und lässt sich nicht einfach so an der Nase herumführen. Und wenn es sein muss, versucht sie auch einmal, über die Schlossmauer zu klettern, um zu flüchten.

„Bridgerton“-Spin-off ab 4. Mai auf Netflix

Der erste Trailer verdeutlicht nicht nur, wie schwierig die Anfänge von Queen Charlotte (gespielt von India Ria Amarteifio) waren, sondern dass sich das Spin-off auch dem Kern der „Bridgerton“-Reihe widmet. Der Romantik. Denn auch „Queen Charlotte“ bedient sich offenbar wieder der langsam entfachenden Liebe. In den ersten Ausschnitten betont der König (gespielt von Corey Mylchreest), dass Charlotte „keinen Grund hat“, ihn zu mögen. Er wünsche sich nur einen Abend ihrer Zeit, um sie vom Gegenteil zu überzeugen und ihn „ein bisschen weniger zu hassen“. Ach, da schmilzt doch gleich das Kitsch-Herz dahin, oder?

Und natürlich sehen wir in den ersten Ausschnitten auch schon ein paar steamy Szenen. Denn König und Königin werden natürlich nicht nur Händchen halten. Doch schon bald wird auch klar: es gibt Geheimnisse, die der König vor seiner Frau hat, auch wenn der Palast wieder und wieder betont: „Diese Ehe kann nicht schiefgehen“. Also muss sich Charlotte auf eine Sache konzentrieren: ihre Tätigkeit als Königin. Und abgesehen von ihrem Ehemann hat sie dafür auch tatkräftige Unterstützung. Denn in dem Trailer sehen wir auch Lady Agatha Danbury und Lady Violet Bridgerton, die ihr zur Seite stehen.

Sieht also ganz so aus, als wäre es eine sehr intensive Reise, die Charlotte begehen musste, um ihren Platz auf dem Thron zu bekommen. Welche Hürden und Hindernisse ihr in den Weg gestellt werden und ob die Beziehung zwischen ihr und George von Glück oder Schicksalen geprägt ist, sehen wir dann am 4. Mai.