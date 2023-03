Eine neue GfK-Umfrage hat sich jetzt der Hygiene im Alltag gewidmet – und ist zu ziemlich skurrilen Ergebnissen gekommen. Insbesondere, wenn es um Männer und um die Unterhose geht.

Denn hier nehmen sie es wohl nicht ganz so eng mit der Hygiene.

Männer wechseln Unterhose seltener als Frauen

Wenn ihr die vergangenen drei Jahre Revue passieren lasst: wie hat Corona dann eure Hygiene verändert? Viele werden jetzt wohl zuerst an Maskenpflichten und 30-sekündige Händewasch-Einheiten zu diversen Songs denken. Doch laut einer neuen Umfrage der GfK hat die Pandemie nicht nur positive Veränderungen gehabt. Denn die Umfrage zeigt: Lockdowns und Homeoffice haben verändert, wie wichtig uns die Körperhygiene ist.

1.000 Menschen in Österreich wurden nämlich im Auftrag des Online-Händlers „Galaxus“ zu ihren Hygiene-Gewohnheiten befragt; und insbesondere mit Blick auf die Unterhose sind die Ergebnisse nicht gerade rosig. Denn diese zu wechseln ist nicht für alle ein tägliches To Do. Insbesondere nicht für die Männer. Jeder vierte Mann wechselt laut Umfrage nämlich seine Unterhose nicht täglich. 1,5 Prozent der Männer tauschen die Unterhose sogar nur im Wochentakt. Übrigens: bei den Frauen wechselt jede zehnte ihre Unterhose nicht täglich. Aber es gibt auch gute Nachrichten: insgesamt 83 Prozent der Befragten wechseln ihr Höschen mindestens ein Mal am Tag!

Tägliche Dusche aber lang aufbewahrte Zahnbürste

Deutlich strenger sehen es die Befragten beim Thema duschen. Empfohlen wird es, zwei bis drei Mal in der Woche zu duschen. Für viele Befragte kommt das aber nicht in Frage. Denn mehr als die Hälfte der Befragten wäscht sich täglich unter der Dusche oder in der Badewanne; ein Drittel nutzt jeden zweiten Tag für die Dusche oder das Bad und 15 Prozent duschen alle drei bis sechs Tage. Wie das dann mit dem Unterhosenwechsel nach der Dusche ist, wurde allerdings nicht explizit befragt.

Doch das Hygieneverständnis geht natürlich auch in unseren eigenen vier Wänden weiter. Und hier zeigt sich wieder: die Vorschriften nehmen die befragten Österreicher:innen nicht ganz so ernst. Denn auch die Bettwäsche wird offenbar nicht so oft gewechselt, wie man es eigentlich sollte. Zur Erinnerung: eigentlich sollte die Bettwäsche zumindest alle zwei Wochen gewechselt werden. Doch die Befragten sahen das nicht so eng. Ein Drittel wechselt nämlich seltener. Gleiches gilt auch für die Zahnbürste (friendly reminder an dieser Stelle: wechselt eure Zahnbürsten mindestens alle drei Monate!) 20 Prozent der Menschen halten sich nicht an die empfohlene Austauschzeit.