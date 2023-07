Astrologie-Enthusiasten aufgepasst! Saturn und Neptun befinden sich derzeit in einer rückläufigen Phase, und das hat natürlich auch spannende Auswirkungen auf unser Leben. Welche genau das sind, erfahrt ihr hier.

Wir haben außerdem einige Tipps für euch, wie ihr jetzt mit dieser Retrograde-Bewegung am besten umgehen könnt.

Diese zwei Planeten sind gerade rückläufig

Es ist mal wieder so weit: ein aufregendes kosmisches Ereignis wartet auf uns! Vom rückläufigen Merkur haben wohl die meisten Astro-Fans schon mal gehört. Doch wusstest ihr, dass auch andere Planeten rückläufig sein können? Tatsächlich befinden sich oft mehrere Planeten gleichzeitig in einer Retrograde-Bewegung. Und genau das ist gerade der Fall, denn aktuell ist sowohl der Saturn (30.06.2023 – 6.12.2023), als auch der Neptun (17.06.2023 – 04.11.2023) rückläufig. Das bedeutet, dass sich die zwei Planeten scheinbar gegen ihre eigentliche Richtung bewegen. Das klingt zwar ziemlich extrem, ist aber eine vollkommen normale optische Täuschung. Denn mit Ausnahme von Sonne und Mond durchlaufen alle Planeten im Laufe der Zeit eine Rückläufigkeit.

Doch so unspektakulär das vielleicht aus einer astronomischen Perspektive ist, umso spannender ist es für die Astrologie. Denn jeder rückläufige Planet hat einen anderen Effekt auf uns. Also schauen wir uns zunächst die zwei Planeten im einzelnen an, bevor es an die kosmische Saturn-Neptun-Kombi geht.

Dafür steht der rückläufige Saturn

Saturn, der Herrscher der Struktur und Verantwortung, ist bekannt für seine disziplinierte und fordernde Energie. Wenn er rückläufig wird, tritt diese Energie in den Vordergrund und wir werden aufgefordert, unser Leben genauer zu betrachten. Es kann sein, dass wir uns mit unseren Verpflichtungen und Verantwortungen auseinandersetzen müssen. Es ist eine Zeit, in der wir uns eingehend mit unseren Zielen, Plänen und unserem Lebensweg befassen sollten. Saturns rückläufige Phase erinnert uns daran, dass wir die Kontrolle über unser eigenes Schicksal haben und dass wir uns den Herausforderungen stellen müssen, um Wachstum und Erfolg zu erzielen.

Das bedeutet ein rückläufiger Neptun

Und dann haben wir da noch Neptun, den planetarischen Traumfänger. Wenn Neptun rückläufig ist, kann es sein, dass unsere Fantasie auf Hochtouren läuft. Denn Neptun ist der Herrscher der Träume, der Illusionen und der Spiritualität. Heißt: Kreativität liegt in dieser Zeit ganz besonders in der Luft!

Grundsätzlich kann uns der Neptun gerne mal etwas den Kopf verdrehen und in die Irre führen. Ist der Neptun allerdings rückläufig, lichtet sich der Schleier und wir sind gezwungen, uns mit unserer eigenen Realität auseinanderzusetzen. In dieser Zeit können wir die Wahrheit hinter den Masken erkennen und uns von täuschenden Illusionen befreien. Neptuns rückläufige Phase ermöglicht es uns außerdem, uns auf unsere spirituelle Entwicklung zu konzentrieren. Spannend wird nun allerdings vor allem die Kombination der beiden rückläufigen Planeten.

So wirkt sich diese Kombination auf uns aus

Ja, zusammen bilden Saturn und Neptun ein wahrlich interessantes Paar. Während Saturn uns dazu drängt, unsere materiellen Angelegenheiten zu ordnen und unsere Verantwortlichkeiten anzuerkennen, ermutigt uns Neptun, unsere spirituelle Seite zu erkunden und unseren Träumen zu folgen. Es ist eine Zeit der Balance zwischen dem Greifbaren und dem Unsichtbaren, dem Praktischen und dem Fantastischen. Klingt für euch etwas zu abstrakt?

Also was genau bedeutet das denn für uns? Nun, während dieser rückläufigen Phase kann es sein, dass wir uns mit Herausforderungen und Hindernissen konfrontiert sehen. Saturn erinnert uns daran, dass wir die Dinge nicht auf die leichte Schulter nehmen können, während Neptun uns dazu ermutigt, unserer Intuition zu vertrauen und unsere Träume zu verfolgen. Es könnte auch eine Zeit sein, in der alte Wunden oder verborgene Ängste an die Oberfläche kommen, um geheilt zu werden. Es ist wichtig, geduldig zu sein und sich selbst zu erlauben, sich auf diese innere Reise einzulassen. Aber das ist noch nicht alles …

4 Tipps für den Rückgang

Fest steht: rückläufige Planeten können dabei helfen, dass wir uns weiterentwickeln. Wer sich nämlich intensiv mit der Phase auseinandersetzt, kann sie auch für sich selbst nutzen. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Aber mit den richtigen Tipps und Tricks kann der Saturn-Neptun-Rückgang großes Potenzial für unsere persönliche Entwicklung haben. Die wichtigsten haben wir noch für euch zusammengefasst: