Elizabeth Lail, bekannt durch ihre Rolle als Beck in der Erfolgsserie “You” hat still und heimlich ihren Partner Nieku Manshadi im April 2021 geheiratet. Das verrät die Schauspielerin jetzt und teilt ein romantisches Hochzeitsfoto auf Instagram.

Natürlich lassen die Glückwünsche nicht lange auf sich warten: Ihre Serien-Kollegen gratulieren dem Paar und sind begeistert von den schönen Bildern.

Elizabeth Lail hat geheiratet

Elizabeth Lail ist unter der Haube! Die Schauspielerin hat ihren Partner Nieku Manshadi still und heimlich geheiratet, wie sie jetzt gegenüber dem Brides Magazin verriet. Verlobt hat sich das Paar bereits im August 2020. Damals stellte ihr Freund der Schauspielerin am Strand bei Sonnenuntergang die Frage aller Fragen. So romantisch! Natürlich jubelte die 29-Jährige und antwortete “Ja”. Wann genau die Zeremonie stattfinden sollte, verriet der “You”-Star bisher noch nicht. Doch jetzt die Überraschung: Die Hochzeit hat bereits stattgefunden! Die Zeremonie fand am 24. April im Hasbrouck House in Stone Ridge, New York, statt, wo sie ihren ersten Jahrestag gemeinsam verbrachten, erklärte Elizabeth Lail gegenüber dem Brides Magazin. “Es fühlte sich richtig an, an einen Ort aus unserer Geschichte zurückzukehren und ihn mit denen zu teilen, die wir lieben”, sagte die 29-Jährige.

Warum sie ihre Hochzeit geheim gehalten hat, wollte die Schauspielerin nicht verraten. Doch sie ist glücklich über ihre intime Zeremonie. Aufgrund der aktuellen Situation seien nur 22 Gäste anwesend gewesen und die Trauung fand unter freien Himmel statt. “Unsere Hochzeit war so klein und intim. Unsere Familien kamen zum ersten Mal zusammen. Wir haben die ganze Zeit über gelacht und geweint”, schwärmt Elizabeth Lail über ihren besonderen Tag.

Glückwünsche von “You”-Serienkollegen

Kurz nach der Nachricht, dass sie jetzt eine verheiratete Frau ist, postete die Schauspielerin ein Foto von ihrem Hochzeitstag auf Instagram. Lässig und entspannt liegt sie dabei auf einem Sofa mit ihrem Ehemann. Mit einem zauberhaften Lächeln und einem schlichten weißen Kleid, verzaubert Elizabeth Lail ihre Fans.

Auch in ihrer Insta-Story postet die 29-Jährige erste Einblicke in ihren Hochzeitstag. Auf einem schwarz-weiß Foto ist sie gemeinsam mit ihrem Ehemann zu sehen. Im Hintergrund jubeln die Hochzeitsgäste. Bei diesen unglaublich romantischen Bildern lassen die Glückwünsche natürlich nicht lange auf sich warten. “You”-Kollegin Nicole Kang gratuliert dem Paar sofort. “Unglaublich atemberaubend. Gratuliere euch beiden, wir lieben euch”, schreibt sie zu dem Posting. Auch ihre anderen Serienkollegen gratulieren der 29-Jährigen.