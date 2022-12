Zu unglaublichen Szenen ist es jetzt während eines Fluges von Ecuador nach Amsterdam gekommen: Eine Frau litt plötzlich unter heftigen Bauchschmerzen. Wenige Momente später brachte sie ein gesundes Baby zur Welt – und das mitten im Flugzeug.

Das Kuriose: Die Frau wusste offenbar nicht, dass sie schwanger war.

Überraschungs-Baby kommt in Flugzeug nach Amsterdam zur Welt

Eine junge Frau wurde während eines Fluges von Ecuador nach Amsterdam von schlimmen Bauchschmerzen geplagt. Mit dem Wissen, dass bis zur planmäßigen Landung noch etliche Stunden vergehen würden, suchte sie erstmal die Toilette auf. Dann geschah etwas Unfassbares: Offenbar hatte die Passagierin eine kurze Zeit Wehen und hielt dann plötzlich ein Baby in ihren Händen. Die Frau war genauso überrascht, wie die restlichen Fluggäste. Denn sie wusste nach eigenen Angaben nicht mal, dass sie überhaupt schwanger war.

Ihr Glück: An Bord befanden sich zwei Ärzte sowie eine Krankenschwester aus Österreich. Mit vereinten Kräften versorgten sie die junge Mutter und ihren Sohn nach der Sturzgeburt im Flugzeug. Die junge Frau bedankte sich mit einer bedeutungsvollen Geste bei einem ihrer Ersthelfer! Denn sie benannte ihren Sohn nach einem der beiden Ärzte, Maximilian. Da sie aus Spanien zu stammen scheint, machte sie aus dem Namen auch eine spanische Version: Maximiliano.

Mutter und Kind geht es gut

Sofort nach der Landung am Flughafen Schiphol in den Niederlanden brachte man die Frau und ihr wenige Stunden altes Baby in eine Klinik im nahegelegenen Ort Haarlem. Ein Sprecher des Krankenhauses teilte nun mit, dass die junge Familie wohlauf sei. „Das Team der Geburtsabteilung tat alles dafür, dass beide gut versorgt wurden und sich auf den Weg machten, um die notwendigen Papiere für Maximiliano zu besorgen“, ist auf der Website des Spitals zu lesen.

So bald wie möglich sollen Tamara und Maximiliano nun in ihre mutmaßliche Heimat Madrid weiterreisen und gemeinsam mit ihrer Familie das unverhoffte Glück feiern. Dieses Erlebnis über den Wolken hat den langen Flug von Ecuador nach Amsterdam mit Sicherheit zu etwas sehr Besonderem und Unvergesslichem gemacht!