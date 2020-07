Im Sommer 2020 gibt es viele Ausnahmen. Wir werden vermutlich zahlreiche Veränderungen und neue Situationen erleben. Und für manche Sternzeichen halten die nächsten Wochen etwas ganz Besonderes parat.

Denn auf diese Sternzeichen wartet in den nächsten Wochen eine große Überraschung:

Wassermann

Die letzten Monate waren für den freiheitsliebenden Wassermann alles andere als einfach. Doch mit seiner anpassungsfähigen und innovativen Art hat sich das Sternzeichen dadurch ein bisschen besser kennengelernt und kann nun so richtig durchstarten. Die nächsten Wochen wird der Wassermann von der Muse geküsst und ist so kreativ wie noch nie. Dabei tut sich eine berufliche Überraschung auf, mit der er nie gerechnet hätte.

Waage

Für die Waage halten die Sommermonate nicht nur eine große, sondern auch viele kleine Überraschungen bereit. Nichts ist so, wie das Sternzeichen es geplant hat. Das bringt das harmoniebedürftige Luftzeichen ganz schön aus der Balance. Damit muss es sich erst einmal arrangieren. Doch hat es das erst einmal getan, stehen ihm unglaubliche Wege offen, die sein Leben verändern.

Stier

Für den Stier gibt es vor allem in der Liebe eine große Überraschung, mit der das Sternzeichen nie gerechnet hätte. Menschen in Beziehungen dürfen sich im Sommer über einen Antrag freuen. Singles bekommen ein Liebesgeständnis von einer Person, die sie zuvor in einem ganz anderen Licht gesehen haben. Die nächsten Wochen werden also alles andere als langweilig für den Stier.

Jungfrau

Die ordnungsliebende Jungfrau muss sich diesen Sommer auf ein paar chaotische Zeiten einstellen. Vor allem privat läuft nichts so wie geplant. Dafür erlebt es schon bald eine wunderschöne Überraschung. Ob Familiennachwuchs oder ein unbezahlbares Geschenk von seinem Liebsten: Die Sterne meinen es diesen Sommer besonders gut mit der Jungfrau.