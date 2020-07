Der Sommer 2020 ist in vielerlei Hinsicht eine Ausnahmezeit. Dennoch birgt er für viele Menschen die ein oder andere Überraschung. Und für so manches Sternzeichen sieht die Welt im Herbst schließlich ganz anders aus.

Denn auf diese Sternzeichen warten im Sommer große Veränderungen:

Wassermann

Der Wassermann sehnt sich immer nach Dynamik und Veränderungen. Passiert nichts Aufregendes in seinem Leben, ist das Sternzeichen extrem unglücklich. Wir haben aber gute Nachrichten für alle Wassermänner. Denn laut Horoskop bringt der Sommer 2020 ganz schön viel frischen Wind in das Leben der Sternzeichen. Venus steht im Zeichen der Zwillinge und verstärkt die charmante Ausstrahlung des Wassermanns. Das kommt bei seinen Mitmenschen besonders gut an und lässt seine Überzeugungskraft noch stärker wirken. Daraus ergeben sich etliche neue Wege, beruflich wie auch privat.

Waage

Die Waage fühlt sich zwar am wohlsten, wenn ihr Leben in völliger Harmonie und Balance von sich zieht, doch die kommenden Wochen sorgen für ganz schön viel Wirbel. Denn der Sommer hat ganz schön viele Herausforderungen für das Sternzeichen parat. Eine neue Wohnung, ein neuer Partner oder ein neuer Job: Die nächste Zeit kann mit ganz schön vielen Überraschungen für die Waage auftischen. Für das Sternzeichen gilt daher: Ruhe bewahren und die eigenen Gedanken sortieren. Im September steht Merkur mit einer extra Portion Energie im Sternzeichen Waage und lässt Waage-Geborene wissen, wozu die Veränderungen gut waren.

Widder

Auf den Widder kommen diesen Sommer ganz schön viele neue Situationen zu, in denen er sich erstmal zurechtfinden muss. Zum Glück ist das Sternzeichen ein wahres Kommunikationstalent und kann sich auch aus unangenehmen Gesprächen retten. Für den Widder heißt es nun, auf sein Selbstbewusstsein setzen, dann kann er jede Veränderung zu einer positiven machen.

Löwe

Der Sommer ist die Zeit des Löwen. Das selbstbewusste Sternzeichen kann vor allem in den nächsten Wochen mit viel Energie und Motivation punkten. Das öffnet dem Feuerzeichen viele neue Wege, die es mutig bestreitet. Auf den Löwen wartet vor allem in der Liebe viel Veränderung. Paare wagen endlich den nächsten Schritt und Singles treffen eine ganz besondere Person.