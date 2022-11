Bei einem Flug der US-Fluggesellschaft Southwest Airlines spielten sich am vergangenen Wochenende äußerst bizarre Szenen ab. Eine Frau rastete auf über 11.000 Metern Höhe aus und versuchte, die Flugzeugtüre zu öffnen. Der Grund: Jesus habe es ihr gesagt.

Okay, gleich vorweg, um euch nicht in Panik zu versetzen: Nein, man kann nicht einfach so eine Flugzeugtür während des Fluges öffnen.

Ausraster während des Flugs: „Jesus sagte ihr, sie solle die Flugzeugtür öffnen“

Es sind äußerst beunruhigende Szenen, die sich am Wochenende auf einem Flug in den USA zugetragen haben. Der Flug der Southwestern Airline von Houston nach Columbus begann zunächst ganz unspektakulär. Doch kurz nach dem Start begibt sich eine 34-jährige Frau plötzlich in den hinteren Teil der Maschine, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, die dem Newsportal „Click2Houston“ vorliegen.

Sie habe dort die Tür längere Zeit „angestarrt“ und dann ein Crewmitglied gefragt, ob sie aus dem Fenster schauen dürfe. Das Mitglied des Bordpersonals bat die Frau, sich wieder hinzusetzen, sofern sie nicht auf die Toilette müsse. Daraufhin sei die 35-Jährige ausgeflippt und handgreiflich geworden. Die Frau habe im Zuge der Auseinandersetzung sogar versucht, die Türe des Fliegers zu öffnen. Die Maschine befand sich zu dem Zeitpunkt auf einer Höhe von über 11.000 Metern.

Passagier eilt zu Hilfe

Ein anderer Flugzeuginsasse sei dann zu Hilfe geeilt und habe die Frau zu Boden gedrückt – dabei habe sie den Passagier mehrmals in den Oberschenkel gebissen. Sie begann dann, ihren Kopf auf den Flugzeugboden zu schlagen und behauptete laut den Gerichtsdokumenten, dass „Jesus ihr gesagt habe, sie solle nach Ohio fliegen, und sie solle die Flugzeugtür öffnen.“

Ein Augenzeuge im Flugzeug schilderte die Situation gegenüber „Fox News“: „Andere Passagiere eilten zum hinteren Teil des Flugzeugs, um zu helfen. Ich habe sogar über den schlimmsten Fall nachgedacht. Ich dachte, das Flugzeug könnte deswegen abstürzen“. Irgendwann habe die Frau dann aber doch aufgegeben. Die Maschine musste dann aufgrund des Zwischenfalls einen außerplanmäßigen Stopp in Arkansas einlegen, wo bereits die Polizei auf die 34-jährige Frau wartete.

Frau droht Strafanzeige

Der Grund für den Ausraster ist nicht ganz klar, allerdings steht in den Gerichtsdokumenten, dass die Frau „seit langer Zeit“ nicht mehr geflogen sei. Sie habe es daher plötzlich mit der Angst zu tun bekommen, und auch Schwierigkeiten mit der Atmung habe sie gehabt. „Ich hatte Angst und würde solche Dinge normalerweise nicht tun“, gab sie an. Der Frau droht nun eine Strafanzeige.

Übrigens: falls ihr euch jetzt fragt, wie realistisch es ist, eine Türe während eines Fluges zu öffnen – dann können wir euch beruhigen: Flugzeugtüren lassen sich in der Luft aufgrund des Druckunterschiedes und einigen anderen Faktoren gar nicht öffnen.