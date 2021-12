Eineinhalb Jahre lang tauscht die Tiktokerin Demi Skipper diverse Dinge. Ihr Ziel: Sie möchte ein eigenes Haus bekommen. Zu Beginn kann sie dafür nur eine Haarspange anbieten.

Insgesamt 28 Tauschgeschäfte später erreicht sie ihr Ziel.

Tauschgeschäft als Quarantäne-Ablenkung

Begonnen hat das Ganze als lustiges Projekt während der Quarantäne. Denn als die Covid-Pandemie zu Isolation und Verunsicherungen führt, sucht Demi Skipper ein Projekt, mit dem sie sich ablenken kann.

Dieses teilt sie schließlich am 19. Mai 2020 auf TikTok. Inspiriert von dem Blogger Kyle MacDonald, der 2006 eine rote Büroklammer gegen ein Haus tauschte, will auch sie so lange mit Fremden Dinge tauschen, bis sie ihr eigenes Haus hat. Ihr Startgebot: Eine schwarze Schiebespange fürs Haar. Verbreiten will sie die Idee auf ebay, Craigslist, Facebook und natürlich den Sozialen Medien.

Wie aus einer Haarspange ein Haus wird

Und dann geht es recht schnell. Die Haarspange tauscht sie gegen ein Paar Ohrringe, diese wiederum gegen ein Gläserset und dieses dann gegen einen Staubsauger. Ihre Errungenschaften teilt sie immer mit ihrer TikTok-Community und bekommt dort sehr schnell sehr viel Aufmerksamkeit. Mittlerweile hat Demi fünf Millionen Follower, die bei jedem der Tauschgeschäfte dabei sein wollen.

Doch bis zum eigenen Haus lagen noch einige Schritte vor ihr. Was als Haarspange beginnt wird bald zu einem MacBook, das gegen eine Spiegelreflexkamera, besondere Sneakers und schließlich sogar ein Auto getauscht wird. Immer wieder ist die junge Frau aber auch mit Hürden konfrontiert. Da wäre etwa die Diamantkette, die gar nicht so viel wert ist, wie erwartet, der Tausch gegen ein kaputtes Auto oder die Frage, wie sie Tauschangebote aus anderen Ländern überhaupt annehmen kann.

„Ich glaube, ich bin viel besser darin geworden, das Negative zu sehen und es in ein Positives zu verwandeln“, erklärt sie in einem Interview mit dem Guardian. „Wenn jemand gesagt hätte, dass er etwas, das keinen einzigen Cent wert ist, gegen ein Haus eintauschen würde, das Millionen Mal mehr wert ist, hätten die Leute wohl gesagt, dass das unmöglich ist. Aber so habe ich das Gefühl, dass jetzt alles möglich ist.“ Denn mithilfe ihrer Follower gelingt ihr nach insgesamt 28 Tauschgeschäften das Ziel: Demi ertauscht sich ein eigenes Haus.

Zweite Challenge soll folgen

Das Haus in Tennessee hat zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer und einen Garten. Demi tauschte es gegen einen Wohnwagen-Anhänger mit Solarpanelen. Das neue Haus wird jetzt aber nicht mehr weitergegeben, versichert sie. Denn Demi plant, es gemeinsam mit ihrem Mann zu renovieren und von ihrem derzeitigen Wohnort San Francisco nach Tennessee zu ziehen.

Mit dem Tauschen will sie aber dennoch nicht aufhören. Auf TikTok hat sie bereits eine zweite Runde ihrer Tausch-Challenge angekündigt. Was genau sie dieses Mal bekommen will, verrät sie aber noch nicht.