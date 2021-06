Es muss nicht immer ein komplett neues Outfit sein! Mit kleinen Tipps und Tricks kann man ganz einfach viele neue Looks kreieren, ohne dabei das Konto zu plündern. Neugierig geworden? Hier kommen die ultimativen Fashion-Hacks für den Sommer.

Diese vier Fashion-Hacks machen deinen Look jetzt cool:

1. Stutzen zum Kleid

Ein Trend, den wir alle so gar nicht am Radar hatten, feiert jetzt sein großes Comeback! Stutzen werden auf Social Media gerade rauf und runter gehypped. Warum? Weil sie besonders bei dem doch so unbeständigen Wetter die perfekte Übergangslösung bieten. So kann man nämlich jetzt schon die sommerlichen Kleider und Röcke ausführen, ohne dabei zu frieren. Schwarze Modelle wirken chic und elegant und können bei ansteigender Temperatur schnurstracks wieder ausgezogen werden.

2. Tuch als Allrounder

Ein Tuch-Trend kommt selten allein! Die angesagten bunten Tücher erweisen sich als einer der vielseitigsten Fashion-Hacks des Jahres. Foulards in allen Formen und Farben werden jetzt nämlich nicht nur als Kopfbedeckung verwendet, sondern auch zum angesagten Top umfunktioniert. Das Beste daran: Jeder hat bereits ein Tuch zu Hause und wenn es gerade nicht am Körper getragen wird, wird es als Accessoire cool um den Taschenhenkel gewickelt.

3. Blusen werden geknotet

Der Retro-Trend schlechthin: Blusen werden jetzt wieder vorne zusammengebunden. Egal ob als Oversized-Modell oder in klassischer Form, wichtig ist, dass die Ärmel lang bleiben, so sieht der Look noch stylisher aus. Als coolen Stilbruch kombiniert man die Bluse einfach zur Jogginghose. Der Kontrast zwischen formellem Oberteil und legerem Unterteil macht den Trend spannend und modern.

4. Jeans in Bermudalänge

Die Bermuda-Jeans ist die neue Radlerhose dieses Sommers. Durch den engen Schnitt, die fetzige Optik und die Retro-Vibes schafft sie es nämlich, einen völlig neuen Stil zu vermitteln. Kombiniert werden sollte die Denim-Shorts am besten mit Oversized-Teilen, um einen Stilbruch zu kreiere und mit der Silhouette zu spielen. Übergroße T-Shirts einfach lässig in die Hose stecken und schon ist der Look perfekt. Unser DIY-Tipp: Einfach eine alte Skinny-Hose abschneiden und zum neuen Sommer-Liebling umfunktionieren.