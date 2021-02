Momentan funktioniert Dating ein wenig anders als wir es eigentlich gewohnt sind. Doch das ist noch lange kein Grund, den Spaß daran zu verlieren sich für einen Abend mal so richtig aufzubrezeln. Egal, ob für den virtuellen Videocall oder eine physische Date Night mit dem Partner, wir haben fünf stylische Outfit-Ideen für zu Hause.

So stylt ihr euch für ein Date im Lockdown.

Hier sind 5 Outfit-Ideen für ein Home-Date

Mag es das erste oder das zwanzigste Date sein, die Wahl des Looks kann zu einer nervenaufreibenden Aufgabe werden. Schließlich will man nicht nur gut aussehen, sondern sich auch wohlfühlen. Sitzt man jedoch gerade in einem Lockdown, kann die Motivation sich chicer anzuziehen schnell mal flöten gehen. Wir schaffen Abhilfe und haben fünf Styles herausgesucht, die stylish und vor allem gemütlich zugleich sind.

1. Eine Leder-Strick Kombi

Wie heißt es so schön: oben Business unten Party? So könnte man diese Kombi am besten beschreiben. Das Zusammenspiel zwischen einem gemütlichen Strickoberteil und einer glänzenden Lederhose ist der perfekte Look für das Date daheim. Mit wenig Aufwand kreiert man damt einen coolen Stilmix.

2. Ein Strickkleid

Gemütlicher Strick ist seit Homeoffice und Social Distancing unser Lieblingsmaterial geworden. Doch warum nicht auch mal in die Edel-Variante schlüpfen? Hochgeschlossene Kleider aus Feinstrick sind nicht nur super bequem, sondern sehen obendrein richtig elegant aus.

3. Ein Hemdkleid mit Gürtel

Darf’s ein bisschen mehr Glamour sein? Dann nimmt man einfach seinen Lieblingsgürtel und bindet ihn über ein Oversize-Shirt. Um die Taille gebunden betont dieser die Körpermitte und formt eine schöne Silhouette. Passende Accessoires und funkelnder Schmuck dazu und das Outfit ist komplett!

4. Ein Statement-Oberteil

Man kann den Fokus aber auch auf das Oberteil legen! Ein auffälliges Party-Top, das nur darauf wartet endlich mal ausgeführt zu werden, funktioniert perfekt als Hingucker-Teil für das Tête-à-Tête in den eigenen vier Wänden. Unten bleibt’s mit der Lieblingsjeans gemütlich und entspannt. Perfekter Style für einen Date-Videocall.

3. Ein Animal-Jumpsuit

Der Einteiler ist die Geheimwaffe unter den Outfit-Ideen für zu Hause! Schnell reingeschlüpft und voilà, das Styling ist vollbracht. Das Gute daran: Man braucht nicht viel, um den Look zu vervollständigen, denn Animalprint steht für sich selbst und braucht keine Extras. Wichtig ist, dass das Outfit nicht zu überladen wird. Also lieber mit reduziertem Schmuck kombinieren.