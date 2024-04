Es ist wieder Zeit für Frühlingsgefühle! Und für manche Sternzeichen sind sie in diesem Jahr besonders groß – denn sie treffen auf ihre große Liebe!

Bis Ende April sollten vor allem drei Sternzeichen ihre Augen offen halten!

Stier

Zugegeben, für die Stiere läuft der April bisher alles andere als rosig. Denn durch den rückläufigen Merkur herrscht bei ihnen aktuell eher Chaos. Sie fühlen sich eher überfordert und denken gar nicht an Beziehungen. Doch in den letzten Tagen des Aprils wird sich das für sie dramatisch ändern. Grund ist eine Begegnung mit einer Person aus der Vergangenheit, die sich als große Liebe entpuppt. Die Stiere erkennen durch diese Person: manchmal kann es auch gut sein, noch ein Stück in der Vergangenheit festzustecken.

Krebs

Für die Krebse wird es im April ungewohnt ernst. Denn obwohl das Tierkreiszeichen bisher eher ungezwungen daten wollte, merken sie bei einer Person jetzt, dass es für sie beide doch mehr ist als nur ein kleiner Flirt. Das könnte eigentlich der ideale Start für eine Beziehung sein. Da gibt es nur einen Haken: Die Krebse müssen den ersten Schritt machen; und das liegt eigentlich gar nicht in der Natur der Krebse. Es braucht also ein bisschen Überwindung – doch diese wird sich auszahlen!

Skorpion

Die Skorpione sind im April so Dating begeistert wie schon lange nicht mehr. Denn sie suchen ganz aktiv nach der großen Liebe und haben keine Lust mehr, auf sie zu warten. Ein Impuls, der sich lohnen wird. Denn auch, wenn nicht gleich das erste Date das Herz höher schlagen lässt; die große Liebe könnte tatsächlich hinter einem Date stecken! Die Skorpione brauchen dafür nur ein wenig Geduld.