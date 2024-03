Am 25. März ist wieder Vollmond-Zeit! Diesmal steht das Himmelsspektakel ganz im Zeichen der Jungfrau. Sehr zur Freude von drei Sternzeichen, die besonders davon profitieren.

Welche das sind, lest ihr hier.

Stier

Dem Stier bringt der März-Vollmond vor allem Heilung. Er findet die Kraft, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und schafft es endlich, einen Schritt voran zu gehen und damit all das Toxische, das ihn schon viel zu lange belastet, hinter sich zu lassen. Damit beginnt auch eine neue Ära für das Sternzeichen. Denn es kann seinen Schwermut ablegen und endlich federleicht durch die Welt gehen. Passend zum Frühling blüht der Stier innerlich auf und kann sich an den schönen Dingen des Lebens erfreuen. Den ständigen Selbstzweifeln sagt er damit den Kampf an und geht von nun an mit seinen Hörnern voran durch den Alltag.

Löwe

Der Löwe sollte jetzt mit einem Moment des Wandels rechnen. Denn der Vollmond beleuchtet vor allem einen Teil seines Lebens, den er gerne mal ignoriert. Umso wichtiger, dass sich der Löwe in strukturierter Form – ganz in Jungfrau-Manier – damit auseinandersetzt. Hat er erstmal einen ersten Schritt gewagt, wird der Rest von ganz alleine passieren. Hier kann sich der Löwe nämlich auf seine enorme Willensstärke und sein unerschütterliches Selbstbewusstsein sowie auf sein standhaftes Durchhaltevermögen verlassen. Jetzt ist auch genau der richtige Zeitpunkt, um über diverse Zukunftspläne nachzudenken.

Jungfrau

Auch die Jungfrau kann sich auf den Vollmond im März freuen. Da er in ihrem Tierkreiszeichen vom Himmel strahlt, fühlt sie sich besonders energiegeladen und selbstbewusst. Das sollte sie auch unbedingt nutzen und sich um Aufgaben kümmern, die ihr normalerweise etwas schwerer fallen. Doch mit der Kraft des März-Mondes wird dem Sternzeichen so ziemlich alles, was es sich vorgenommen hat, ultra-leicht fallen. Wenn sich die Jungfrau gut anstellt, dann kann sie die überschüssige Power speichern und davon noch die restlichen Monate des Jahres 2024 zehren.