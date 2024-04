Eine Comiclegende kehrt zurück ins Kino! Bereits im Oktober startet „Joker: Folie à Deux“ – und jetzt gibt es einen ersten Trailer, der die Hauptdarsteller Joaquin Phoenix und Lady Gaga zeigt.

In der Fortsetzung bekommt der Joker eine Partnerin an seine Seite.

Darum geht es in der „Joker“-Fortsetzung

Mit „Joker“ schaffte Regisseur Todd Phillips einen absoluten Megaerfolg. Die Geschichte des Comic-Bösewichtes Joker sorgte international für Aufregung und brachte Hauptdarsteller Joaquin Phoenix sogar einen Oscar. Kein Wunder also, dass die Geschichte von Arthur Fleck – einem Mann, der Stand-up-Comedian werden möchte und nach zahlreichen Niederlagen im Leben zum absoluten Schurken Joker wird – weitererzählt wird. Und zwar in der Fortsetzung „Joker: Folie à Deux“.

Und in dieser ist der Joker nicht mehr alleine. Denn wie schon im Vorfeld bekannt wurde, stellt die Fortsetzung eine zweite legendäre Comic-Figur in den Fokus der Handlung: Harley Quinn. Sie wird in dem Film von Superstar Lady Gaga verkörpert. Im ersten Teaser bekommen wir als Publikum jetzt auch erste Einblicke, wie diese Begegnung der beiden aussehen wird.

Denn Arthur lernt seine neue Flamme im Arkham Asylum kennen, wo er nach seinen Taten aus dem ersten Teil eingesperrt wurde. Und Harley Quinn scheint besonderen Gefallen an Arthur zu finden; sie bewundert ihn für all die Gräueltaten, die er begangen hat. „Ich bin ein Niemand. Ich habe noch nie so viel aus meinem Leben gemacht wie du“, betont sie im Trailer. Bei den beiden funkt es sofort und sie beschließen, aus dem Gefängnis auszubrechen. Es geht also zurück nach Gotham – und der erste Teaser macht eines klar: Dieses Duo hat nicht nur Gutes im Sinn. Denn Harley Quinn betont: Sie will den wahren Joker sehen – und Fans von Teil 1 wissen: Dieser kann Situationen ganz schnell eskalieren lassen.

Kinostart bereits im Oktober

Doch schon wie im ersten Teil geht es Arthur wohl auch um seine Karriere. Denn in den ersten Clips sehen wir, wie er gemeinsam mit Harley Shows spielt. Ob diese nur Traumsequenzen sind oder es tatsächlich eine Joker-Harley-Tour gibt, ist in dem Teaser nicht klar. Doch eines scheint deutlich zu sein: In Teil 2 geht es nicht mehr nur um Stand-up, sondern auch um Musik. So heißt es im Teaser: „Wir verwenden Musik, um uns ganz zu machen; um die Brüche in uns selbst auszugleichen.“

Auch Regisseur Todd Phillips bestätigte bereits im Vorfeld: „Musik ist ein wesentliches Element“. Ob die Fortsetzung aber wirklich ein Musical mit bekannten Songs wird, wie derzeit viele vermuten, bleibt abzuwarten. Denn bisher bleibt die konkrete Handlung von „Joker: Folie à Deux“ noch streng geheim.

Eine Auflösung sollen wir aber schon in einigen Monaten bekommen. Denn „Joker: Folie à Deux“ startet bereits im Oktober 2024 in den Kinos.