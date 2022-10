Dank der Netflix-Serie „Dahmer“ ist die schreckliche Story des Serienkillers Jeffrey Dahmer plötzlich wieder in aller Munde. Ein Sammler nutzt jetzt die Aufmerksamkeit, um Profit zu schlagen. Er verkauft die Brille des Mörders auf seiner Webseite – für satte 150.000 Dollar.

Wer Interesse an dem Sammlerstück hat, kann dem Website-Betreiber eine Mail schreiben.

Sammler verkauft Besitztümer von Jeffrey Dahmer

Gefühlt sprechen derzeit alle über Jeffrey Dahmer! Kein Wunder, die Serie „Dahmer“ hat es binnen kürzester Zeit auf Platz 1 der Netflix-Seriencharts geschafft. Die Geschichte basiert auf den Ereignissen rund um den Serienmörder Jeffrey Dahmer, der zwischen 1978 und 1991 mehrere junge Männer und Jugendliche tötete. Er gestand insgesamt 17 Morde und wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Er überlebte nur knapp drei Jahre hinter Gitter, bis ihn 1994 schließlich ein Mithäftling erschlug. Dank Netflix steht sein Name nun auch im Jahr 2022 wieder in den Schlagzeilen.

Der Sammler, Taylor James, weiß die plötzliche Aufmerksamkeit um den Serienkiller zu nutzen und bietet Dahmers Habseligkeiten auf der Website „Cult Collectibles“ an. Laut dem Anbieter handelt es sich dabei um alles Original-Stücke. Wie er zu den Besitztümern kam? Er habe die Gegenstände vor einigen Jahren selbst erworben. Laut Angaben des US-Promiportals TMZ soll ihn die Haushälterin von Jeffrey Dahmers Vater, Lionel Dahmer, kontaktiert und ihm die Stücke angeboten haben.

Brille des Serienkillers gibt’s für 150.000 Dollar

Ein kleiner Auszug seiner wertvollen Sammlung gefällig? Zu seinen Errungenschaften zählen beispielsweise: Alte Familienfotos, mehrere Bibeln, Fanpost – die Dahmer während seines Gefängnisaufenthaltes erhielt – sein Besteck-Set und vieles mehr. Das „Herzstück“, wenn man es so nennen will, seiner Sammlung ist aber die Brille des „Milwaukee Cannibal“, die er im Gefängnis trug. Auf seinem YouTube-Kanal verriet der Sammler: „Diese Brille trug er bis zu seinem Tod. Sie wurde in seiner Zelle neben seiner Leiche gefunden.“ Ein echtes Schmankerl für alle True-Crime-Fans. Wer das nötige Kleingeld parat hat, kann das Sammlerstück für satte 150.000 Dollar erwerben.

Die Brille ist zwar nicht auf der Verkaufs-Website zu finden, doch Interessenten können sich per Mail bei Taylor James melden. Wer übrigens bereit ist, noch tiefer in die Geldtasche zu greifen, kann sogar die Urne des Serienmörders erwerben. Sie steht für 250.000 Dollar zum Verkauf.