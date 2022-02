Während viele am Valentinstag online ihre Liebe teilten und Turtelfotos posteten, verkündet Julia Fox eine eher bittere Nachricht. Denn nach nicht einmal zwei Monaten ist ihre Romanze mit Kanye „Ye“ West schon wieder vorbei.

Ganz so perfekt wie die Romanze schien, war sie wohl doch nicht.

Julia Fox: Öffentliche Beziehung mit Kanye West

Es war wohl eine der öffentlichsten Datingphasen seit Langem. Denn als sich Kanye „Ye“ West und Julia Fox kennenlernen, ist vor allem eine immer dabei: Die Kamera. Die Beziehung der beiden sorgt medial für Furore (und viele Kim Kardashian Vergleiche) und es sah ganz so aus, als würden sowohl Ye als auch Julia diese Aufmerksamkeit sehr genießen.

Julia schrieb sogar einen Artikel über das erste gemeinsame Date – inklusive dazugehörigem Fotoshooting. „Bei uns ist alles so organisch. Ich weiß nicht, wo die Dinge hinführen, aber wenn dies ein Hinweis auf die Zukunft ist, dann gefällt mir die Fahrt“, schwärmte sie damals noch. Öffentlich zeigten sie sich in Partnerlooks am Red Carpet und zelebrierten ihre Beziehung ganz offen.

Freundschaftliche Trennung?

Doch nur sechs Wochen später scheint zwischen den beiden alles wieder vorbei zu sein. Gerüchte über eine mögliche Trennung verdichteten sich in den vergangenen Tagen – Julia löschte alle gemeinsamen Fotos von ihrem Instagram Account und likte zur Überraschung vieler ein Foto von Kim Kardashian, Kanyes Ex. Für viele war das schon Beweis genug. Doch Julia wollte es offensichtlich ganz eindeutig machen.

Ihr Vertreter bestätigt nämlich gegenüber Page Six, dass die beiden „nicht mehr zusammen“ sind. Bereits einige Tage vorher erklärte eine ihr nahestehende Quelle gegenüber dem People-Magazin, dass die Beziehung der beiden in einer kritischen Phase sei. „Julia lebt in New York City und Kanye hauptsächlich in Los Angeles. Die Entfernung macht es für sie schwierig“, erklärte der Insider. „Sie sind immer noch in Kontakt und werden sich sehen, wenn sie können. Kanye mag sie wirklich. Man kann aber sagen, dass es bei den beiden wieder etwas ruhiger wurde.“

Die jetzige Trennung scheint also eher wie eine logische Konsequenz der abgeflauten Romanze zu sein. Und wie ein Insider gegenüber Page Six bestätigt, sei die Trennung auch einvernehmlich und friedlich verlaufen. „Julia und Kanye sind nach wie vor gute Freunde und Kollegen“, erklärt ihr Vertreter gegenüber Page Six.

„Ich liebe ihn, aber ich war nicht in den Mann verliebt“

Julia scheint sich nach der Trennung jetzt wieder auf ihre Familie und ihren Job zu fokussieren. Während der New York Fashion Week durfte sie für LaQuan Smith laufen. In den Sozialen Medien betont sie außerdem, dass viele ein falsches Image von ihr haben.

„Ihr würdet es lieben, wenn ich soooo traurig wäre! Die Medien würden gerne ein Bild von mir als traurige, einsame Frau malen, die alleine im Flugzeug weint, aber das ist NICHT WAHR!!!“, schreibt sie in einer mittlerweile gelöschten Instagram Story. „Warum seht ihr mich nicht als das, was ich bin, nämlich ein #1 Hustler. Ich bin aufgestiegen lol und nicht nur das, Kanye und ich verstehen uns gut! Ich liebe ihn, aber ich war nicht in den Mann verliebt, Jesus Christ, was denkt ihr, dass ich 12 Jahre alt bin?!“

Klare Worte von Julia – und Kanye? Der widmet sich währenddessen wieder der Versöhnung mit seiner Frau Kim Kardashian und teilt – wie schon in den vergangenen Wochen – ganz öffentlich, wie sicher er sich ist, dass Kim und er ganz bald wieder zusammen kommen.