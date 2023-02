Du hast ein Date am Valentinstag? Dann reservier schon mal einen Last-Minute-Termin im Nagelstudio oder hol dein Lackier-Set raus. Denn diese cuten Nageltrends entzücken dich und deinen Love-Interest ganz bestimmt.

Ein wenig Nail-Art-Inspo für den Tag der Liebe gefällig?

Das sind angesagtesten Nageltrends für den Valentinstag

Der Valentinstag steht schon wieder vor der Tür. Egal ob man am 14. Februar ein Date hat, oder einfach mit seinen Liebsten nett Essen geht – es ist der perfekte Anlass, um sich mal etwas schick zu machen. Und da dürfen die Nägel natürlich nicht fehlen. Mit einer süßen Maniküre kannst du dein Styling so richtig romantisch werden lassen. Dir fehlen aber die Ideen, wie du deine Nägel für den Valentinstag aufpeppen könntest? Hier kommen wir ins Spiel! Wir haben eine kleine Auswahl an den tollen Nail-Art-Trends für dich zusammengefasst. Und das beste: Du musst nicht mal extra ins Nagelstudio, denn alle Looks kannst du easy zuhause nachmachen. Hier kommen die schönsten Nail-Must-Haves zum diesjährigen Valentinstag:

1. Blush Nails

Bei deiner Date-Night erröten diesen Valentinstag nicht nur die Wangen, sondern auch die Nägel. Die ursprünglich aus Korea stammenden „Blush Nails“ sind der wohl angesagteste Nageltrend der Stunde. Sie passen nicht nur perfekt zum Valentinstag, sondern sind einfach den ganzen Frühling über tragbar. Die Rouge-Nägel sind zudem perfekt für all diejenigen, die es gerne etwas minimalistischer mögen und nicht gerade mit knallbunten Nägeln die Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen.

So geht der Look: Zuerst werden die Nägel mit einem hellrosafarbenen, transparenten Basecoat lackiert. Anschließend kommt ein etwas kräftigerer Rosa- oder Pinkton kreisförmig in die Mitte des Nagels. Bevor der Farbtupfer trocknet, wird das Ganze mit einem Schwämmchen oder einem Nagelpinsel verblendet. Danach wird der Look noch mit einem glänzendem Überlack fixiert. Et voilà!

2. Mini-Hearts

Wer es am Valentinstag besonders cute mag, ist dieses Jahr mit Mini-Herzen auf den Nägeln unterwegs. Die kleinen Herzchen sind für den Tag der Liebe DER Hingucker schlechthin. Kein Wunder, sie sehen eben nicht nur herzig aus, sie verleihen der Maniküre sofort das gewisse Etwas. Bei solch einer Nagelkunst kann dein Date gar nicht wegsehen!

So geht der Look: Zugegeben, für diesen Trendlook brauchst du ein ruhiges Händchen (es sei denn du wählst Nagelsticker). Aber egal ob knallbunt oder dezent – wie du die kleinen Herzen dann auf deinen Nägeln zur Geltung bringst, ist ganz deiner Kreativität überlassen. Du kannst zum Beispiel deine Nägel mit einer helleren Base lackieren und ein oder mehrere Nägel dann mithilfe eines dünnen Nagelpinsels mit Herzen in einer knalligeren Farbe verzieren. Oder wie wärs mit einer Schwarz-Weiß-Variante im „Wednesday“-Style?

3. Sweetheart French Nails

Dieser Trendlook für den Valentinstag ist perfekt für alle French Nail-Liebhaber:innen. Denn wer sagt, dass French Nails immer gleich aussehen müssen? Vor allem am Tag der Liebe kann man sich hier schon mal an ein Upgrade wagen. Dezent, aber dennoch ein richtiger Eyecatcher! Wem die klassische Version in Nude und Weiß für den Anlass aber zu unauffällig ist, kann bei der Nagelspitze auch auf einen knalligeren Farbton setzen.

So geht der Look: Auch hier benötigst du hauptsächlich ein ruhiges Händchen. Denn präzise zu arbeiten, ist gerade bei French Nails essenziell. Für diesen Look trägst du zuallererst den Basecoat auf. Danach kommt der Basislack. Eine feine Linie mit einem weißen Nagellack sorgt dann für die typisch helle Nagelspitze der French Manicure. Doch statt des typischen Halbmondes zeichnest du die Herz-Form. Viel Spaß beim Nachmachen.