Sarah Engels und Julian haben sich vor kurzem ganz romantisch das Ja-Wort gegeben. Nur kurze Zeit später verkündete die 28-Jährige, dass sie mit ihrem Mann ein Baby erwartet. Jetzt hat das Paar das Geschlecht des Familienzuwachses bekannt gegeben.

Mit einem süßen Instagram-Posting verraten Sarah und Julian Engels, dass sie ein Mädchen bekommen werden.

Sarah Engels bekommt ein Mädchen

Sarah Engels und ihr Mann Julian erwarten ein gemeinsames Baby. Jetzt hat die Ex-Frau von Pietro Lombardi auch bereits das Geschlecht des Familienzuwachses bekannt gegeben. Auf Instagram posiert die 28-Jährige gemeinsam mit Julian Engels vor einem Luftballon. Eines fällt dabei sofort auf: Auf dem Ballon steht “Es ist ein Mädchen” geschrieben. Damit verrät das Paar endlich das Geschlecht ihres gemeinsamen Babys. “Mama, Papa und dein großer Bruder freuen uns so sehr auf dich, kleiner Engel”, schreibt die werdende Mutter auf Instagram. Wie sich Alessio wohl als großer Bruder schlagen wird? Erst vor kurzem erzählte Sarah Engels, dass der 6-Jährige sich schon sehr auf seine neue Rolle freut. “Alessio wartet schon sehnsüchtig darauf, dass er seinen Bruder oder seine Schwester das erste Mal spüren kann”, schrieb die 28-Jährige damals zu einem Instagram-Posting, auf dem der 6-Jährige den Bauch seiner Mutter streichelte.

Viele Glückwünsche für das Paar

In den Kommentaren gratulierten in kürzester Zeit dutzende Fans dem Paar zu ihrer Tochter. Darunter auch Riccardo Simonetti, Jenefer Riili und Frauke Ludowik. Yeliz Koc, die mit Jimmy Blue Ochsenknecht liiert ist und derzeit ebenfalls ein Baby erwartet, wünscht der werdenden Mutter ebenfalls alles Gute. Aber wie reagiert Ex-Mann Pietro Lombardi auf die Neuigkeit. Zum Geschlecht des Babys hat er sich bisher noch nicht geäußert. Allerdings betonte er in der Vergangenheit bereits mehrmals, dass er sich für Sarah und Julian sehr freuen würde.