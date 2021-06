Manche Menschen haben einfach überhaupt keinen Sinn für Romantik. Das bedeutet aber nicht, dass sie ihren Partner weniger lieben. Sie sind einfach nur unbeholfen, wenn es um romantische Gesten geht. Diese Eigenschaft hängt auch oft vom Sternzeichen ab.

Diese Tierkreiszeichen sind unglaublich unromantisch:

Skorpion

Der Skorpion wirkt auf die meisten Menschen besonders mysteriös und anziehend. Er liebt diese Eigenschaft an sich selbst und will sich deshalb auch nicht die Blöße geben und über seine Gefühle und Emotionen sprechen. Auch in einer festen Beziehung versucht er seine mysteriöse Ausstrahlung aufrechtzuerhalten und steht deshalb auch nicht auf Situation, in denen er über seine Gefühle sprechen muss. Deshalb ist Romantik für ihn auch ein Fremdwort und er versucht seinem Partner eher über alltägliche Dinge seine Liebe zu beweisen.

Wassermann

Der Wassermann verbindet mit Romantik immer materielle Dinge. Und von romantischen Geschenken hält dieses Sternzeichen absolut gar nichts. Deshalb versucht er nicht einmal seinem Gegenüber etwas Kitschiges zu schenken. Denn der Wassermann zeigt seinem Partner lieber, dass er ihm immer zur Seite steht und ihn niemals verlassen würde. Diese kleinen Gesten sind seine Art Romantik zu zeigen.

Schütze

Der Schütze ist immer unglaublich beschäftigt. Er hat einen großen Freundeskreis, den er nicht vernachlässigen möchte und geht auch in seinem Berufsleben voll und ganz auf. Da kommt sein Partner meistens zu kurz. Romantik zeigt dieses Sternzeichen nur, wenn es unbedingt sein muss und sogar da greift er meistens einfach auf kitschige Klischees zurück. Das bedeutet aber nicht, dass er sein Gegenüber nicht liebt, oder mit ihm keine Zeit verbringen möchte.

Krebs

Auch der Krebs hat ein Problem damit Romantik zu zeigen. Denn auch, wenn er seinem Partner die Welt zu Füßen legen würde, hat er einfach keine Kreativität. Rosen und Pralinen sind das Einzige in seinem romantischen Repertoire. Deshalb liebt der Krebs es auch, einfach zu Hause zu sein und den Abend auf der Couch zu genießen. Sollte sein Partner mehr erleben wollen, muss er das diesem Sternzeichen einfach nur sagen.