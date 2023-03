Endlich ist es wieder so weit. „Der Bachelor“ ist zurück und ein Rosenkavalier sucht wieder nach seiner ganz großen Liebe. Diesmal können wir dem charismatischen David Jackson dabei zusehen. Und die erste Folge lieferte schon recht viel Gesprächsstoff.

Ein cringes Tänzchen, ein Frau ohne „Augenbrille“ und ein Bachelor, der mit seinem Beruf nicht gerade für Begeisterung bei den Kandidatinnen sorgt – das war der Auftakt einer vermutlich ziemlich unterhaltsamen Staffel.

„Der Bachelor“ 2023: So war die erste Folge mit David Jackson

Schon wieder ist ein Jahr um und wir können uns die nächsten Wochen auf richtig viel Drama, Gefühle und heiße Flirts freuen. Denn „Der Bachelor“ ist wieder da und hat nicht nur einen gutaussehenden Junggesellen mit im Gepäck. Für die Suche nach der großen Liebe geht es wieder nach Mexiko. Dort warten 23 Frauen auf den diesjährigen Rosenkavalier David Jackson. Der 32-Jährige arbeitet als Content Creator und ist absolut willens, „endlich anzukommen“. Na wenn, das nicht schon mal gute Voraussetzungen für das diesjährige Bachelor-Liebesabenteuer sind. Dass einigen Kandidatinnen das Gesicht einfriert, wenn er verrät, was genau er beruflich macht, lassen wir jetzt mal außen vor.

Bild: RTL+

Denn schon in Folge eins legen sich die Damen ordentlich ins Zeug, um einen möglichst guten, aber vor allem bleibenden Eindruck bei dem 32-Jährigen zu machen. Ein Limoncello hier, eine kurze Tanzstunde da, ein seltsam aussehendes Kissen … noch nie waren die Rosen-Anwärterinnen so kreativ beim Kennenlernen, wie in dieser Staffel. Und David? Der versucht, den nicht enden wollenden Smalltalks mit einem charmanten Dauer-Lächeln auszuweichen.

Geheimnistuerei, ein flottes Tänzchen und ein Statement-Dress

Einige Kandidatinnen dürften bei dem Model aber direkt Eindruck gemacht haben. Darunter die Sportskanone Tamara. Ihre Strategie für das Kennenlernen: Sie spielt die Geheimnisvolle. „Nenn mich einfach Tami, meinen richtigen Namen verrate ich dir noch nicht“, kichert sie auf dem Roten Teppich und strahlt dabei, wie der Bachelor, über beide Ohren. Ganz konsequent scheint sie mit ihren Geheimnissen dann aber doch nicht zu sein: „Aber ich verrat’s dir irgendwann mal.“, so Tami. Spoiler: Ein kurzer Blick auf die Kandidatinnen-Liste zeigt – die 29-Jährige heißt Tamara.

Kandidatin Colleen redet bei ihrem ersten Gespräch mit dem Bachelor gar nicht lang um den heißen Brei und fragt ihn direkt, ob er an die Liebe auf den ersten Blick glaube. David antwortet hier allerdings nur zaghaft: „Ich denke schon, dass da eine Anziehung da sein muss“. Ob das die Blondine hören wollte?

Andere hingegen haben überhaupt Probleme, das Aussehen des Bachelors aus der Entfernung aus der Limousine heraus zu bestimmen: „Ich sehe nichts, ich brauche eine Augenbrille“, erklärt Kandidatin Pamela. In Erinnerung dürfte dem Bachelor aber auch Chiara geblieben sein. Die Münchnerin stöckelt in einem hautengen Mesh-Dress mit schwarzen Samt-Applikationen auf den Rosenverteiler zu. „Da war ich erst mal kurz ein bisschen geflasht von dem Kleid“, gesteht David mit nervösem Lachen und scheint von dem Anblick ganz angetan zu sein.

Chiara und David. Bild: RTL+

Und auch Hunde-Therapeutin und Tänzerin Fiona bleibt ebenfalls im Gedächtnis. Die gesprächige 29-Jährige hat sogar extra einen Kassettenrekorder mitgebracht: „Hast du Lust auf ein Tänzchen?“, fragt sie den völlig verdutzten Bachelor. Fünf Standard-Tanzschritte später steht der Name Fiona ganz weit oben auf Davids Favoritinnen-Liste. Sie erhält am Ende des Abends dann sogar die erste Rose. Aber zu der Rosenvergabe kommen wir noch.

Erste Nacht der Rosen: Drei Frauen fliegen direkt raus

Das erste Fazit des diesjährigen Bachelors? „Es sind auf jeden Fall eine oder mehrere dabei, wo ich jetzt schon sage, da ist großes Interesse.“ Aber auch die Damen scheinen nach dem ersten Aufeinandertreffen ganz angetan zu sein. Oder wie Kandidatin Leyla sagt: „Was für eine geile Drecksau!“. Gegen Ende des Abends reißen sich dann noch alle Damen um ein Gespräch mit dem begehrten Junggesellen. Vor allem die Psychotherapeutin Danielle wirkt hier fast den Tränen nahe, weil sie einfach nicht zum Zug kommt. Zwar setzt sich David dann irgendwann doch zu ihr, doch dabei entwickelt sie sich schnell zum fünften Rad am Wagen – denn auch Tami ist dabei und David scheint ganz klar nur Augen für die geheimnisvolle Blondine zu haben.

David und Danielle. Bild: RTL+

Nach der obligatorischen Dance-Session und dem Abarbeiten der wirklich wichtigen Fragen des Lebens, wie „Guckst du gerne Spongebob?“ oder „Hast du Leichen im Keller?“, geht es für die Rosen-Anwärterinnen dann auch schon ans Eingemachte. Die Rosenvergabe steht an und gleich drei Frauen müssen in der ersten Nacht bereits wieder ihre Koffer packen. Es trifft Mariam, Nevin und Dahwi. Der Rauswurf der drei Frauen ist für die Zuseher:innen aber vermutlich schnell zu verkraften, immerhin wurde keine der drei in Folge eins richtig vorgestellt. Wir sind gespannt, was uns in den kommenden Wochen noch alles erwartet!

„Der Bachelor“ läuft jeden Mittwoch ab 20:15 Uhr bei RTL und parallel dazu auf RTL+ im Livestream. Auf RTL+ stehen die neuen Folgen zudem schon sieben Tage vor TV-Ausstrahlung zur Verfügung.