Viele Serien begeistern uns nicht nur mit ihrer Storyline, sondern auch mit ihrem Styling. Gerade Produktionen wie „Kitz“ und „Emily in Paris“ leben praktisch von coolen Outfits, die wir unbedingt nachstylen wollen. Was derzeit besonders auffällig ist: Karierte Minikleider wie in den Serien erleben derzeit einen riesigen Hype.

Auch Influencer können nicht anders und inszenieren sich in Kleidern mit Karomustern.

Karierte Minikleider liegen total im Trend

Wer nutzt seine Freizeit nicht gerne, um eine Serie nach der anderen zu schauen? 😛 Natürlich dürfen auch „Emily in Paris“ und „Kitz“ nicht auf unserer Binge-Watch-Liste fehlen. Und die Serien sind nicht einfach spurlos an uns vorbeigegangen. Nein, ganz im Gegenteil! Vor allem Styling-technisch liefern gerade diese beiden Netflix-Produktionen ordentlich Input, denn ganz plötzlich stehen karierte Minikleider ganz oben auf unserer Shopping-Liste. Das bestätigt etwa auch eine Analyse des Online-Shops Stylight.

Vielleicht ist es euch nicht aufgefallen, aber Camille (Emily in Paris) und Nessa (Kitz) tragen die trendigen Kleider in den Netflix-Produktionen mehr als einmal – und ihre Outfits haben offenbar einen bleibenden Eindruck hinterlassen!

So stylen wir den Serientrend

Aber nicht nur in den Serien lässt sich der Trend finden. Auch die Looks auf zahlreichen Laufstegen machen es vor; und auch Influencerinnen können nicht anders als auf den karierten Trend-Zug aufspringen. Im Preppy-Look und mit Chunky Boots stolzieren zahlreiche Influencer durch die Mode-Hauptstädte dieser Welt und fühlen sich in ihrer modernen Interpretation vom verstaubten Karo-Image pudelwohl.

Bild: Imaxtree

Andere bekannte Fashionistas nehmen sich gleich direkt die Serien zum Anlass und liefern Outfit-Inspo zum Nachstylen auf Instagram. So etwa auch die Influencerin Valeria Lipovetsky, die inzwischen schon fünf verschiedene Reels dazu gepostet hat.

Für den Sommer legen die Designerinnen und Designer auf jeden Fall einiges an Material vor. Denn die gemusterten Stoffe im Karodesign eroberten bereits bei einigen Modelabels die Laufstege. Der Sommer wird also auf jeden Fall kariert. Wer von euch ganz mutig ist, wagt sich an Karomuster in knalligen Kontrastfarben.