Immer wenn man denkt, dass GNTM gar nicht mehr schräger werden kann, kommt Heidi Klum um die Ecke und beweist genau das Gegenteil! Und zwischendrin sorgt Lieselotte mal wieder für großen Wirbel. Denn niemand kann verstehen, weshalb die 66-Jährige noch im Rennen ist.

Diese Woche am Programm: Ein Shooting mit Plüschtieren in der Luft und ein Catwalk, bei dem die Models die Zungen von Heidi Klum darstellen sollen.

Schräg, schräger, GNTM

In dieser Staffel haben wir wirklich schon alles gesehen! Alles, bis auf stinknormale Fotoshootings oder einfache Catwalks, auf denen die Models Mode präsentieren und keine schlecht einstudierte Choreographie. Aber scheinbar ist Model-Mama Heidi Klum das alles ein bisschen zu fad und sie will jede Woche aufs Neue Action, Drama und halsbrecherische Challenges sehen. Wenn sich das Supermodel etwas in den Kopf gesetzt hat, dann soll sie es auch bekommen.

Ich sehne mich nach ästhetisch schönen, ernsten Shootings… Es wird gefühlt alles nur noch ins Lächerliche und Extreme gezogen 😅 #gntm pic.twitter.com/D6JxpkFchP — Caylee (@CayleeLP) March 31, 2022

Und deshalb müssen die 15 verbliebenen Kandidatinnen diesmal in ein wirklich sehr seltsames Kostüm schlüpfen, das über und über mit Kuscheltieren bedeckt ist. Doch das war noch längst nicht alles: Im Dreiergespann werden sie dann auf ein überdimensionales Mobile geschnallt und baumeln in der Luft. Dass sie dabei auch noch gut aussehen und posen müssen, war wohl klar.

Bild: ProSieben / Richard Hübner

Während die meisten Models ihre Looks skeptisch betrachten, kann sich eine Kandidatin vor Begeisterung gar nicht mehr einkriegen: Sophie. Wer auch sonst?! Sie findet ihr Outfit „iconic“. Es ist „everything“ für sie. Für alle, die Sophies Look nicht mehr im Kopf haben: Sie hatte quasi 100 Einhörner auf ihrem Kleid, die zusätzlich noch Geräusche von sich gaben. Anmerkung für uns: Für die Gen Z sind Stofftiere offenbar nicht uncool!

Wieso sieht Sophie aus wie der Trostpreis einer Provinz-Losbude? #GNTM pic.twitter.com/ey8il5sRuY — anredo (@anredo) March 31, 2022

Sophie baumelt mit großer Begeisterung ein paar Meter über dem Boden und ist sich sicher, dass es „nur bei GNTM so krasse Experiences gibt“. Lieselotte übt in der Zwischenzeit das Posen. Zur Unterstützung ist diesmal Drag-Queen Pabllo Vittar an der Seite der Models. Ihr Rat: Übertreiben! Und wenn Lieselotte eines kann, dann das! Doch in diesem Outfit kommt sich selbst die 66-Jährige ein bisschen albern vor. „Ist das nicht ein bisschen dämlich?“, fragt sie? Annalotta daraufhin: „Neeeein, die Outfits sind eh schon … viel.“ (Aka dämlich)

Levi’s lädt zum Casting ein

In dieser Woche stand außerdem ein großes Casting an! Die Denim-Brand Levi’s gab sechs Models die Chance auf einen begehrten Job. Dazu mussten sie Zweier-Teams bilden und in Jeans-Outfits Reels drehen. Für die Aufgabe hatten sie allerdings nur 40 Minuten Zeit. Jeder der schon mal Reels gedreht hat, weiß, dass das verdammt wenig Zeit ist …

Um #gntm mittlerweile zu verstehen muss man richtig im Influencer Game drin sein.

Können die nicht einfach einen Tweet machen oder so. — Elux (@eluxmusic) March 31, 2022

Trotzdem schlagen sich die Kandidatinnen ziemlich gut – und das, obwohl eine von ihnen noch nie zuvor so etwas wie ein Reel gedreht hat. Die Kundin ist scheinbar so überzeugt, dass sie gleich drei Models mit dem Job belohnt: Juliana, Noella und Inka.

Models werden zu Heidis Zunge

Auch beim Elimination-Walk hat sich das Produktionsteam von GNTM etwas „ganz Besonderes“ einfallen lassen. Die Models schreiten direkt aus Heidis Mund raus und tragen rote Kleider mit einer meterlangen Schleppe, die wohl irgendwie die Zunge des Supermodels darstellen soll. Nein, das ist definitiv KEIN Aprilscherz!

Bild: ProSieben / Richard Hübner

Gast-Jurorin und Tänzerin Nikeata Thompson gibt alles und versucht den Models beizubringen, wie sie trotz des Outfits elegant über den Laufsteg schweben können. Und trotzdem geht so einiges schief. Bei manchen löst sich die offenbar sehr schwere Schleppe schon im Vorhinein und bringt ihre Choreo durcheinander. Andere stolpern über den Saum ihrer Kleider. Und dann gibt es da noch Lieselotte.

Warum Lieselotte diesmal alle verärgert

Während Lieselotte in den ersten Wochen ein absoluter Publikumsliebling war und auch zu Heidis Favoritinnen zählte, ging es in letzter Zeit steil bergab. Denn viele können einfach nicht verstehen, aus welchem Grund die 66-Jährige noch immer mit dabei ist, obwohl ihre Leistung mit jeder Woche schwächer zu werden scheint.

Jan Böhmermann hat Liselotte eingeschleust, nicht Viola #gntm — tillie1909 (@tillie1909) March 31, 2022

Beim letzten Catwalk, bei dem die Models auf der Erde gestrandete Aliens darstellen sollten, zählte die Kandidatin zu den schlechtesten. Wie sie dann verraten hat, habe sie die Aufgabe nicht verstanden, da sie kein Englisch spreche. Und trotzdem gab Heidi ihr nochmal eine Chance. Jetzt, also eine Woche später, musste die 66-Jährige das Plüsch-Fotoshooting abbrechen, da ihr plötzlich richtig schlecht und schwindelig war.

Während Heidi Klum noch Mitleid mit Lieselotte hatte, fand der Fotograf, Marc Baptiste, klare Worte: „Unabhängig von ihrem Aussetzer: Es ist ein Wettbewerb“. Er war mit der Leistung der 66-Jährigen alles andere als zufrieden. „Sie hat nicht richtig abgeliefert“, schimpft er. Für die meisten schon das erste Indiz, dass es für die Kandidatin eng werden könnte.

Und als die 66-Jährige dann auch am Laufsteg nicht überzeugen konnte, war für viele klar: Heute muss Lieselotte einfach gehen. Alles andere wäre schlichtweg nicht fair gegenüber den anderen Models. Auch Nikeata Thompson zeigt sich nach Lieselottes Performance überrascht: „Da waren viele strange Momente mit bei.“ Heidi stimmt zu und ist etwas verärgert über das „Best-Ager“-Model. „Ich glaube manchmal, sie will mich veräppeln“, so Klum.

Niemand:

Wirklich niemand:



Lieselotte: Macht Hoppsalauf auf dem Catwalk

#gntm — Mel (@MeliMehl) March 31, 2022

Fassen wir also zusammen: Lieselotte überzeugt weder beim Shooting, noch am Laufsteg oder bei Kunden – zumindest bisher. Bei so ziemlich jedem anderen Model bei GNTM hätte es spätestens nach dieser Desaster-Woche geheißen: „Ich habe leider kein Foto für dich.“ Doch Lieselotte schafft es auch diesmal eine Runde weiter. Stattdessen muss die 21-jährige Annalotta gehen.

Wie kann das sein? Das fragen sich auch viele Personen im Netz. Genauso wie Lieselottes Mitstreiterinnen, die langsam nicht mehr verstehen können, warum sie trotz heftiger Kritik und schlechter Leistung noch immer dabei ist. Einige der Models zweifeln auch die Ernsthaftigkeit der 66-Jährigen an. Heidi Klum begründet ihre Entscheidung damit, dass Lieselotte in der darauffolgenden Woche zu einem Casting eingeladen ist und sie deshalb noch eine letzte Chance bekommt. Ob sie diesmal überzeugen kann?

Die 17. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ läuft jeden Donnerstag um 20:15 auf ProSieben.