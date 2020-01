Bald startet die neue Staffel von “Germanys Next Topmodel”. Nun wurde bekannt gegeben, welche Stars Heidi Klum als Gastjuroren zur Seite stehen werden.

Neben internationalen Models wie Stella Maxwell und Joan Smalls sollen neuesten Berichten zufolge auch Art-Director Thomas Hayo sowie Tänzerin Nikeata Thompson dabei sein.

Germanys Next Topmodel 2020 ohne feste Jury-Besetzung?

Bald ist es wieder so weit. In der 15. Staffel von “Germanys Next Topmodel” macht sich Heidi Klum auch 2020 erneut auf die Suche nach Deutschlands schönsten Mädchen. Als Starttermin ist der 30. Januar vorgesehen. In der neuen Staffel sollen laut der Model-Mama vor allem Personality und Diversity eine Rolle spielen. “In dieser 15. Staffel von GNTM freue ich mich auf Diversity und viele unterschiedliche Persönlichkeiten und Charaktere im Cast”, erklärte Heidi gegenüber dem Fernsehsender ProSieben. Im letzten Jahr verzichtete die 46-Jährige zudem auf eine fixe Jury und ließ sich ausschließlich von Gastjuroren beraten. Ob es dagegen in diesem Jahr wieder eine bestehende Jury-Besetzung geben soll, weiß bis jetzt noch niemand. Im offiziellen Teaser, den ProSieben kürzlich über Instagram teilte, ist jedenfalls von keiner neuen Jury die Rede.

Gastjuroren: Diese Stars werden Heidi beraten

Bekannt ist allerdings, dass Heidi Klum auch 2020 wieder Gastjuroren um sich hat. Wie bereits bekannt, sollen unter anderem die Models Stella Maxwell, Irina Shayk und Joan Smalls sowie die Modedesigner “The Blonds” und Julien MacDonald als Juroren bei GNTM zu Gast sein. Zudem werden Modefotograf Rankin, Schauspielerin Milla Jovovich und It-Girl Nicole Richie die Model-Mama in ihren Entscheidungen beraten. Das Online-Portal Promiflash nun zwei weitere Gastjuroren enthüllt. Laut den Berichten, ist neben Art-Director Thomas Hayo, den man bereits aus vergangenen Staffeln kennt, nämlich auch erstmals Tänzerin Nikeata Thompson in der Jury. “Ich freue mich total, dass ich dieses Jahr endlich bei ‘Germany’s next Topmodel’ in der Jury sitzen darf”, erzählte die 39-Jährige im Interview mit Promiflash.