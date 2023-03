Keanu Reeves kennt man aus unzähligen Filmen, in denen er schon den ein oder anderen Helden gespielt hat. Auf Reddit verriet der „Matrix“-Star jetzt aber kürzlich, dass er eine bestimmte Superhelden-Rolle immer schon gerne gespielt hätte.

Diese Rolle wird allerdings seit Jahren von einem anderen Darsteller verkörpert.

Diese Superhelden-Rolle wollte Keanu Reeves spielen

Keanu Reeves hat schon einige Rollen verkörpert. Deshalb ist es auch kein Wunder, dass der Darsteller viele Fans hat. Eine Frage interessierte seine Fans allerdings besonders. Auf Reddit fragten sie den Schauspieler nämlich, ob er jemals bereut habe, in der Vergangenheit eine Rolle abgelehnt zu haben.

Diese Frage verneinte der „John Wick“-Star. Jedoch verriet der 58-Jährige im selben Atemzug, dass es eine Traumrolle gäbe, die er bisher noch nicht ergattern konnte. Und zwar handle es sich dabei um einen klassischen Comicbuch-Helden, den wir alle kennen. „Ich wollte schon immer Wolverine spielen“, antwortete der „Matrix“-Darsteller seinen Fans.

Hugh Jackman hat bei Rolle Stimme geschädigt

Das X-Men-Mitglied wird seit Jahren von Hugh Jackman verkörpert. Es war der große Durchbruch des Darstellers. Doch der Erfolg hat offenbar seinen Preis. Vor wenigen Tagen verriet der „Wolverine“-Star im Interview mit BBC, dass das Knurren und Schreien der Rolle bei ihm bleibende Schäden an seiner Stimme hinterlassen haben.

„Mein Falsett ist nicht mehr so ​​​​stark wie früher. Das führe ich direkt auf das viele Knurren und Schreien als „Wolverine“ zurück“, so der 54-Jährige. „Mein Gesangslehrer an der Schauspielschule wäre entsetzt gewesen über einige der Dinge, die ich getan habe.“ Inzwischen arbeite der „X-Men“-Darsteller aber mit einem Experten zusammen, damit sich dies nicht wiederholt.

Vielleicht hat Keanu also Glück gehabt, dass ihm die Rolle nicht angeboten wurde.

Könnt ihr euch Keanu Reeves als Wolverine vorstellen? Nope! Ohh jaa, würde gut passen.

