Es gibt wohl kaum einen größeren Disneyland-Fan als den 50-jährigen Jeff. Denn er besuchte den Freizeitpark in Kalifornien ganze 2.995 Tage in Folge – und hat sich damit jetzt einen Weltrekord verdient.

Sein Weg zu 3.000 Besuchen wurde jedoch unterbrochen.

Jeff Reitz stellt Weltrekord auf

Unter dem Begriff Disney Adults versteht man jene Menschen, die auch im Erwachsenenalter noch große Fans von Disney sind. Sie sehen sich alle Disney-Filme im Kino an, haben Disney-Merch und reisen mit ihren Freunden – und meist ohne Kinder – ins Disneyland, um die Magie auch als Erwachsene zu erleben. Doch egal, wie ambitioniert Disney Adults auch sind, so engagiert wie der 50-jährige Jeff Reitz ist wohl niemand. Denn acht Jahre lang besuchte er jeden Tag den „glücklichsten Ort der Welt“ – aka Disneyland – und stellt damit jetzt sogar einen Weltrekord auf. Denn Jeff war 2.995 Tage in Folge im Disneyland in Kalifornien. So oft, wie kein anderer!

Sein ganz persönliches Disney-Abenteuer startete bereits im Jahr 2012. Doch damals hatte Jeff noch keinen Weltrekord geplant, wie er gegenüber „Guinness World Records“ verrät. „Es begann als Scherz unter Freunden, als Disneyland 2012 ankündigte, einen ‚Extra-Disney-Tag‘ zu veranstalten, als sie den 24-Stunden-Schalttag ankündigten“, erinnert er sich. „Wir beschlossen, Disneyland positiv zu nutzen, da wir arbeitslos waren und Jahreskarten geschenkt bekommen hatten, also war es eine Quelle für kostenlose Unterhaltung.“

Für Jeff und seine Freunde war Disneyland dadurch eine Chance, das Haus zu verlassen und „Kontakte zu knüpfen“. Denn Jeff dokumentiert seine Ausflüge auf seinem Instagram-Account und baut sich im Laufe seiner Besuche eine Community auf, die seine Disney-Abenteuer mitverfolgt.

Covid-Pandemie beendet Disneyland-Ausflüge

Und aus ein paar Ausflügen als Zeitvertreib wird für Jeff schnell eine Konstante im Leben. Denn ab 2012 besucht Jeff den Park jeden Tag – ohne Ausnahme. „Im Laufe der Jahre habe ich Disneyland sowohl mit anderen als auch alleine besucht. Mein Zeitplan war ziemlich konstant, so dass es mehr davon abhing, ob andere mitkommen wollten“, erzählt er. „Auch wenn ich einen Vollzeitjob hatte, musste ich den Kalender des Parks und meinen eigenen genau im Auge behalten, um sicher zu sein, dass ich es vor der Schließung des Disneylands schaffte, wenn es besondere Veranstaltungen gab.“

Von 1. Jänner 2012 bis 13. März 2020 besucht Jeff den Park also jeden Tag. Innerhalb dieser acht Jahre, drei Monate und 13 Tagen schafft er 2.995 Besuche und wird zu einer kleinen Berühmtheit im Park. Denn durch seine Social-Media-Präsenz und einige Artikel über ihn erkennen ihn die Parkbesucher:innen sogar. „Dann hielten mich Gäste in den Parks an, um Fotos und Autogramme zu bekommen“, verrät er. Doch die Corona-Pandemie beendet sein Abenteuer abrupt. Denn als der Park am 14. März 2020 aufgrund der Pandemie schließt, ist Jeffs Disney-Streak vorbei.

Doch jetzt wird Jeffs Ehrgeiz ausgezeichnet. Denn Ende Jänner 2023 bekommt Jeff die Bestätigung, dass er einen Weltrekord aufgestellt hat und wird vom Guinness Buch der Rekorde auch offiziell ausgezeichnet. Grund genug, um über eine Rückkehr ins Disneyland nachzudenken. Denn bisher hat er den Park nach der Pandemie noch nicht besucht. Doch schon bald plant er seine Rückkehr. Mal sehen, wie viele Tage hintereinander er dann schafft!