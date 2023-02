In einem neuen Interview schildert Paris Hilton, dass sie als Teenager einen beängstigenden Moment mit Harvey Weinstein hatte. Denn der Filmproduzent belästigte die junge Frau, als sie gerade erst 19 Jahre alt war.

Darüber offen zu sprechen fiel der Frau schwer.

Paris Hilton spricht über Harvey Weinstein

In den vergangenen Jahren zeigte sich Paris Hilton immer verletzlicher und gab Einblicke hinter die Kulissen ihres nach außen hin so glamourösen und perfekten Lebens als It-Girls. Sie sprach über ihre schwierige Jugend, schilderte, dass sie in einem Internat sexuell missbraucht wurde und scheute nicht davor zurück, Probleme in Hollywood zu thematisieren. Ein Thema, das Paris in einem neuen Interview mit „Glamour“ jetzt näher ausführt.

Denn in dem Gespräch behauptet sie, dass auch sie einen unangenehmen Zwischenfall mit Harvey Weinstein hatte. Zur Erinnerung: Harvey Weinstein war einer der erfolgreichsten und einflussreichsten Produzenten Hollywoods. Seine Macht in Hollywood nutzte er jedoch aus und belästigte zahlreiche Frauen, die sich erst Jahre später im Rahmen der „Me Too“-Bewegung trauten, mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen.

Die Anschuldigungen waren zahlreich und vielseitig. Schauspielerin Rose McGowan warf dem Produzenten etwa Vergewaltigung vor. 2020 wurde Weinstein in New York wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu 23 Jahren Haft verurteilt. Ende Februar 2023 folgte in Los Angeles ein weiteres Urteil zu 16 Jahren Gefängnis wegen dreifacher Vergewaltigung und sexueller Nötigung. Die Haftstrafe in Los Angeles muss der Ex-Produzent nach jener in New York verbüßen; er wird wohl sein restliches Leben hinter Gittern verbringen.

„Du kannst mit auf mein Zimmer kommen und Drehbücher lesen“

Doch auch, wenn schon viele Frauen sich zu Übergriffen durch Weinstein geäußert haben, es scheint so, als wären noch lange nicht alle Anschuldigungen öffentlich. Denn jetzt erklärt auch Paris Hilton, dass sie eine unangenehme Situation mit Harvey Weinstein erlebte. Denn bei den Filmfestspielen in Cannes im Jahr 2000 trafen die beiden aufeinander. Paris war zu diesem Zeitpunkt gerade einmal 19 Jahre alt und war Gast bei der jährlichen amfAR-Gala, die Weinstein ausrichtete.

Am Tag vor der Gala trafen die beiden dann aufeinander, als Paris mit einer Freundin Mittagessen war. „Er kam zu uns an den Tisch und fragte: ‚Oh, du willst Schauspielerin werden?‘ Und ich sagte: ‚Ja, ich möchte wirklich in einem Film mitspielen'“, erinnert sich Paris in dem Interview. „Ich war ein Teenager, also war ich von ihm beeindruckt. Ich dachte: ‚Oh mein Gott, Harvey Weinstein ist so cool!‘ Und er sagte: ‚Nun, wir sollten uns mal treffen. Du kannst mit auf mein Zimmer kommen und Drehbücher lesen’… und ich wollte einfach nicht hingehen, also bin ich nie hingegangen.“

Harvey Weinstein folgte Paris Hilton auf die Toilette

Doch diese Ablehnung war nicht das Ende des Aufeinandertreffens. Denn am nächsten Abend – als Paris zu der Gala ging – kam es zu einem weiteren Moment. Dieses Mal schildert Paris, dass Weinstein ihr gegenüber ein aggressives Verhalten zeigte. „Ich ging zu den Toiletten und er folgte mir“, erinnert sie sich. Er habe sie angeschrien: „Willst du ein Star sein?“. Und dann eskalierte die Situation. „Er versuchte, die Tür zu öffnen, er hämmerte gegen die Tür, hämmerte dagegen. Und ich wollte sie nicht öffnen, weil ich sagte: ‚Ich bin in einer Kabine, warum willst du hier reinkommen?‘ Und ich wollte sie einfach nicht öffnen. Der Sicherheitsdienst kam und trug ihn buchstäblich weg, und er schrie: ‚Das ist meine Party‘, und drehte durch. Das hat mir Angst gemacht und mich erschüttert.“

Doch obwohl es eine öffentliche Auseinandersetzung war, erinnert sich Paris, dass es für sie dennoch alles andere als einfach war, offen darüber zu sprechen. Denn sie hatte schon über die Gerüchte rund um Weinstein gehört. „Es war einfach jemand so Mächtiges in Hollywood, vor dem alle Angst hatten. Ich wollte nicht einmal etwas darüber sagen, weil ich dachte: ‚Ich will nicht, dass die Leute böse auf mich sind, wenn ich etwas sage‘, denn es war einfach eine bekannte Sache. Er war einfach so, und die Leute sagten: ‚Okay, drück einfach ein Auge zu.'“ 2017 enthüllte sie die Geschichte dann erstmals in der Öffentlichkeit.

Gegenüber „Variety“ betont ein Sprecher von Weinstein übrigens, dass dieser Vorfall nie geschehen sei. „Er hat Paris Hilton immer mit größtem Respekt und Freundlichkeit behandelt und war immer der Meinung, dass sie eine herzliche Beziehung hatten“, behauptet der Sprecher.