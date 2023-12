Eigentlich erleben wir ja gerade die bekanntlich schönste Zeit des Jahres. Doch für manche Sternzeichen endet das Jahr stattdessen in einer Trennung.

Das ist aber nicht immer ein schlechtes Ende!

Wassermann

Die Wassermänner nutzen die letzten Tage des Jahres, um noch einmal zu reflektieren und die Höhen und Tiefen der vergangenen Monate durchzugehen. Und dabei fällt ihnen eines auf: ihre aktuelle Beziehung hat mit ihren Highlights nichts zu tun; ganz im Gegenteil! Die Wassermänner müssen also eine endgültige Entscheidung treffen: Geben sie der Beziehung noch eine Chance, oder beenden sie es lieber, um 2024 vollkommen neu durchzustarten? Eine Entscheidung, die den Wassermännern am Ende dann doch deutlich leichter fällt, als sie gedacht hätten.

Stier

Eigentlich sind die Stiere davon überzeugt, dass in ihrer Beziehung alles so läuft, wie es laufen sollte. Vor allem jene Stiere in Langzeitbeziehungen fühlen sich eigentlich pudelwohl – und übersehen dabei, dass auch in langen Beziehungen frischer Wind immer wieder gut tut. Denn für ihre:n Liebsten ist die Beziehung mittlerweile festgefahren und langweilig. Liebe Stiere: Wenn ihr daran nichts ändert, könnte eine Trennung auf euch zukommen.

Krebs

Die emotionalen Krebse hassen Konflikte eigentlich und versuchen immer, ihnen aus dem Weg zu gehen. Das gilt auch in Beziehungen. Da ist es dem Tierkreiszeichen lieber, über einige Probleme hinwegzusehen, als den Partner oder die Partnerin damit zu konfrontieren. Doch irgendwann reicht es auch den Krebsen und kurz nach Weihnachten wird es ihnen zu viel. Die darauffolgende Trennung ist für die Krebse aber kein Moment des Herzschmerzes, sondern ein richtiger Befreiungsschlag!