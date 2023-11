Wie in jeder Ausgabe der miss, hat sich auch in der aktuellen wieder ein kleiner Gruß aus der Grafik versteckt!

Winter is here! Und statt uns in der grauen Jahreszeit unter der Decke zu verstecken gönnen wir uns in dieser Saison jede Menge Träumereien und Manifestationen. Denn wir gehen der Frage nach „Is delulu the new solulu?“

Kann man denn mit dem richtigen Mindset wirklich jeden noch so absurden Traum wahrwerden lassen? Und können wir uns mit Girl Math auch die teuersten Luxusdinge leisten – oder versteckt sich dahinter eine riesen Schuldenfalle und ein schmerzhafter Realitätscheck? Wir sind der Delusion auf den Grund gegangen. Und eine darf bei dem Thema natürlich nicht fehlen: Unser Coverstar Paris Hilton. Denn wenn es jemand geschafft hat, auch die skurrilsten Träume Realität werden zu lassen, dann ist es wohl die DJane/Designerin/Sängerin/Schauspielerin/Mutter/Sliving Queen Herself.

Die neue Winter-Ausgabe ist aber natürlich auch wieder prall gefüllt mit den neuesten Trends und Inspirationen; von Audreycore bis Layering-Tipps ist wirklich alles dabei. Wir gehen der Frage auf den Grund, wo man denn heutzutage seine große Liebe kennenlernt, lernen jede Menge Funfacts über die Geschichte der Sextoys und tauchen in die Welt des Human Design ein. Es wird also aufregend – wir wünschen viel Spaß!