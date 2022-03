„Emily in Paris“-Star Philippine Leroy-Beaulieu hat schon den nächsten großen Netflix-Deal an Land gezogen! Denn die Schauspielerin ist in der fünften Staffel der Erfolgsserie „The Crown“ zu sehen.

„Ich war so glücklich, dabei zu sein“, verrät die 58-Jährige gegenüber Mail Online.

Netflix-Star bald in „The Crown“ zu sehen

In „Emily in Paris“ ist die Französin Philippine Leroy-Beaulieu als erfolgreiche, strenge und top-gestylte Chefin Sylvie Grateau zu sehen. Immer wieder zeigt sie Emily Cooper (Lily Collins) dabei, worauf es in ihrem Job als Marketing-Boss wirklich ankommt. Die 58-Jährige scheint in ihrer Rolle auf ganzer Linie überzeugt zu haben. Denn wie jetzt bekannt wurde, hat sie bereits den nächsten großen Netflix-Deal in der Tasche.

Die Schauspielerin bestätigt gegenüber Mail Online, dass sie in der fünften Staffel der Erfolgsserie „The Crown“ zu sehen ist. „Es hat viel Spaß gemacht und ich war so, so glücklich, dabei zu sein. Jede Folge ist wie ein kleiner Film für sich. Es ist wahnsinnig gut geschrieben“, verrät sie bereits über die neuen Folgen, die derzeit noch gedreht werden.

Das passiert in Staffel 5

Welche Rolle Leroy-Beaulieu in „The Crown“ übernimmt, ist noch top secret! Bekannt ist aber, dass in Staffel fünf die 1990er Jahre im britischen Palast im Fokus stehen. Dazu zählen das dramatische Feuer auf Schloss Windsor, das Ende mehrerer royaler Ehen und der tragische Unfalltod von Prinzessin Diana am 31. August 1997.

Laut The Mail on Sunday geht man davon aus, dass die Schauspielerin Monique Ritz spielen wird, die Witwe von Charles Ritz, der 1979 das berühmte Hotel in Paris an Mohamed Al Fayed verkaufte. Die Szenen sollen Teil einer Hintergrundgeschichte sein, die mit dem Tod von Prinzessin Diana sowie Al Fayeds Sohn Dodi zu tun hatte.

Queen-Darstellerin Imelda Staunton hat bereits verkündet, dass die neue Staffel der Netflix-Serie ab November 2022 zu sehen sein wird.