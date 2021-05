Es gibt viele unterschiedliche Mama-Typen, die jedoch alle eines gemeinsam haben: Sie lieben ihre Kinder bedingungslos. Ob du nun eine Über-Mutter, die BFF-Mum oder eine Löwen-Mama wirst, steht buchstäblich noch in den Sternen. Wir verraten euch aber, welche Sternzeichen mal besonders coole Mütter werden.

Denn mit euch ist der Spaßfaktor garantiert!

Fische

Als Fisch steht das Wohl deiner Kinder immer an erster Stelle und trotzdem bist du alles andere als eine Helikopter-Mum. Streng sein musst du nie, da du mit deinen Kids stets auf Augenhöhe bist und sie dich als ihre beste Freundin ansehen. Sie erzählen dir einfach alles, auch wenn du vieles manchmal nicht unbedingt hören willst. Du wirst auch niemals uncool sein, weil du für jeden Spaß zu haben bist und das Leben oft auch mit einem Augenzwinkern siehst. Die richtige Erziehung verlierst du aber dennoch nie aus den Augen. Und genau das werden deine Kinder auch besonders an dir schätzen!

Schütze

Du hast so viel Energie, die dir auch nach dem dritten Kind nicht ausgeht. Zu deinen Lieblingsbeschäftigungen zählen wilde Abenteuer in Form einer Schnitzeljagd oder eines Campingtrips in den Garten. Dein Optimismus und deine Lebensfreude sind ansteckend, daher genießen deine Kinder auch jeden Moment mit dir. Wegen deiner lockeren und lustigen Art wirst du auch immer Teil der Clique sein, denn selbst die Freunde der Kids sehen dich als besonders coole Mutter an. Einen Vorteil hat das Ganze auch für dich, denn so bewahrst du das Kind in dir. Eine Eigenschaft, die oft sehr nützlich sein kann.

Stier

Du verwöhnst deine Kinder nach Strich und Faden, weißt aber auch im richtigen Moment, wann es wieder genug ist. Vor allem Shopping-Trips mit dir sind unglaublich toll, denn du bist immer up to date und kennst dich mit den neuesten Fashion-Trends bestens aus. Außerdem bist du eine echte Party-Queen und schmeißt die coolsten Feten für die Kleinen. Deshalb bist du immer die einzige unter den Müttern, die auch auf der Party bleiben darf. Denn deine Party-Spiele und deine Feier-Playlists haben bereits Kultstatus erreicht und dürfen auf keinen Fall fehlen.